Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англи
Чемпионат Англии
Ман Сити
31.08.2022 21:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2022, 14:02 | Обновлено 30 августа 2022, 14:07
82
0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англи

У «горожан» нет права на осечку в погоне за лидирующим «Арсеналом»

30 августа 2022, 14:02 | Обновлено 30 августа 2022, 14:07
82
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англи
АПЛ / автор неизвестен

В среду, 31 августа, в Манчестере на поле арены «Этихад», вместимостью 55 097 зрителей, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы начала новую кампанию в английском чемпионате хуже лишь одного клуба – «Арсенала» из Лондона, руководит которым, как известно, экс-помощник наставника «Сити» Микель Артета. «Канониры» отметились со старта четырьмя победами, а «Манчестер Сити» выиграл три матча при одной ничьей. Как следствие, «Сити» нынче занимает 2 место в таблице, опережая по дополнительным показателям «Тоттенхэм» и «Брайтон», у которых также по 10 пунктов.

Стартовали подопечные Гвардиолы с гостевой победы над «Вест Хэмом» (2:0), после чего дома разгромили «Борнмут» - 4:0. Затем «Манчестер Сити» недосчитался очков в гостевой игре с «Ньюкаслом» (3:3), но смог реабилитироваться домашней победой 4:2 над «Кристал Пэлас».

По-прежнему вне игры у «горожан» остаются Ляпорт и Менди, которому, как известно, светит тюремный срок. А вот участие в предстоящем матче Аке, Грилиша, Мбете и Филлипса находится под вопросом.

Ноттингем Форест

«Лесники» в настоящий момент значатся на 14 позиции в таблице АПЛ. У них 4 пункта из 12 возможных.

Стартовала команда Стива Купера в сезоне с поражения на поле «Ньюкасла» со счетом 0:2. А после этого она дома сумела переиграть «Вест Хэм» (1:0), а на выезде поделить очки с «Эвертоном» - 1:1. Впрочем, в крайнем на сегодня поединке «Форест» вновь оступились – дома в противостоянии с «Тоттенхэмом» со счетом 0:2.

На поле «Этихад» Купер не сможет задействовать травмированных Ниакате и Ричардса. Под вопросом находится Мангала.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунс, Рубен Диас, Гомес, Де Брейне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Альварес.

Ноттингем Форест: Хендерсон – Уоррелл, Кук, Маккенна, Уильямс, Ейтс, Фройлер, Тоффоло, Гиббс-Уайт, Джонсон, Лингард.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.08 по линии Parimatch.

31 августа, среда

«Манчестер Сити» - «Ноттингем Форест»
Манчестер. «Этихад». 21:30
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сассуоло - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Саутгемптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Паркер – первый за 18 лет тренер АПЛ, уволенный в августе
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ноттингем Форест прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Футбол | 30 августа 2022, 11:29 5
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного

Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду

Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Футбол | 30 августа 2022, 10:50 0
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера

Самые интересные события второго тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
Бокс | 29.08.2022, 14:45
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 30.08.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Футбол | 30.08.2022, 00:10
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
29.08.2022, 00:23 8
Футбол
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
29.08.2022, 14:38
Бокс
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
28.08.2022, 13:50 10
Футбол
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
28.08.2022, 14:15 5
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
29.08.2022, 14:30 44
Футбол
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности