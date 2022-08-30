В среду, 31 августа, в Манчестере на поле арены «Этихад», вместимостью 55 097 зрителей, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы начала новую кампанию в английском чемпионате хуже лишь одного клуба – «Арсенала» из Лондона, руководит которым, как известно, экс-помощник наставника «Сити» Микель Артета. «Канониры» отметились со старта четырьмя победами, а «Манчестер Сити» выиграл три матча при одной ничьей. Как следствие, «Сити» нынче занимает 2 место в таблице, опережая по дополнительным показателям «Тоттенхэм» и «Брайтон», у которых также по 10 пунктов.

Стартовали подопечные Гвардиолы с гостевой победы над «Вест Хэмом» (2:0), после чего дома разгромили «Борнмут» - 4:0. Затем «Манчестер Сити» недосчитался очков в гостевой игре с «Ньюкаслом» (3:3), но смог реабилитироваться домашней победой 4:2 над «Кристал Пэлас».

По-прежнему вне игры у «горожан» остаются Ляпорт и Менди, которому, как известно, светит тюремный срок. А вот участие в предстоящем матче Аке, Грилиша, Мбете и Филлипса находится под вопросом.

Ноттингем Форест

«Лесники» в настоящий момент значатся на 14 позиции в таблице АПЛ. У них 4 пункта из 12 возможных.

Стартовала команда Стива Купера в сезоне с поражения на поле «Ньюкасла» со счетом 0:2. А после этого она дома сумела переиграть «Вест Хэм» (1:0), а на выезде поделить очки с «Эвертоном» - 1:1. Впрочем, в крайнем на сегодня поединке «Форест» вновь оступились – дома в противостоянии с «Тоттенхэмом» со счетом 0:2.

На поле «Этихад» Купер не сможет задействовать травмированных Ниакате и Ричардса. Под вопросом находится Мангала.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунс, Рубен Диас, Гомес, Де Брейне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Альварес.

Ноттингем Форест: Хендерсон – Уоррелл, Кук, Маккенна, Уильямс, Ейтс, Фройлер, Тоффоло, Гиббс-Уайт, Джонсон, Лингард.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.08 по линии Parimatch.

31 августа, среда