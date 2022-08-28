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ATP
28 августа 2022, 23:15 | Обновлено 28 августа 2022, 23:48
73
0

Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты

Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua

28 августа 2022, 23:15 | Обновлено 28 августа 2022, 23:48
73
0
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
US Open

С 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке проводится Открытый чемпионат США 2022. У мужчин матчи проходят в 5-сетовом формате, а в решающем сете – тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

US Open 2022- Grand Slam
Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

1/64 финала. 29-30 августа

  • Даниил Медведев [1] – Стефан Козлов
  • Кентен Гали – ​​ Артур Риндеркнех
  • Бен Шелтон [WC] – Нуно Боргес [Q]
  • Ву Йибин [Q] – Николаз Басилашвили [31]
  • Ник Кирьос [23] – Танаси Коккинакис
  • Бенджамин Бонзи – Уго Умбер [WC]
  • Алехандро Табило – Камил Майчрзак
  • Джеффри Волф [WC] – Роберто Баутиста-Агут [16]
  • Пабло Карреньо-Буста [12] – Доминик Тим [WC]
  • Александр Бублик – Хьюго Гастон
  • Кристиан Гарин – Иржи Лехечка
  • Филип Крайинович – Алекс Де Минаур [18]
  • Карен Хачанов [27] – Денис Кудла
  • Алекс Молчан – Тьяго Монтейро
  • Джек Дрейпер – Эмил Руусувуори
  • Александр Ричард [Q] – Феликс Оже-Альясим [6]
  • Стефанос Циципас [4] – Даниэль Элахи Галан Риверос
  • Лоренцо Сонего – Джордан Томпсон
  • Йосихито Нисиока – Алехандро Давидович Фокина
  • Мартон Фучович – Максим Кресси [30]
  • Франсиско Черундоло [24] – Энди Маррей
  • Джон Миллман – Эмилио Нава [WC]
  • Томас Мартин Этчеверри – Пабло Андухар
  • Николас Харри [Q] – Маттео Берреттини [13]
  • Тейлор Фритц [10] – Брендон Холт [Q]
  • Альяж Бедене – Педро Качин
  • Станислав Вавринка – Корентен Муте [Q]
  • Томаш Мачек [Q] – Ботик Ван де Зандшульп [21]
  • Томми Пол [29] – Бернабе Сапата Миральес
  • Себастьян Корда – Факундо Баньис [Q]
  • Чжан Чжичжэнь [Q] – Тим Ван Рейтовен
  • Кайл Эдмунд – Каспер Рууд [5]
  • Хуберт Гуркач [8] – Оскар Отте
  • Сэм Куэрри [WC] – Илья Ивашка
  • Адриан Маннарино – Гийс Брувер [Q]
  • Давид Гоффен – Лоренцо Музетти [26]
  • Григор Димитров [17] – Стив Джонсон
  • Брендон Накасима – Павел Котов [Q]
  • Педро Мартинес Портеро – Кристофер Юбэнкс [Q]
  • Даниэль Альтмайер – Янник Синнер [11]
  • Марин Чилич [15] – Максимиллиан Мартерер [Q]
  • Норберт Гомбош [Q] – Альберт Рамос
  • Джеймс Дакворт – Кристофер О'Коннел
  • Иржи Веселы – Дэн Эванс [20]
  • Борна Чорич [25] – Энцо Коко [Q]
  • Дженсон Бруксби – Душан Лайович
  • Таллон Грикспур – Федерико Кориа
  • Себастьян Баес – Карлос Алькарас [3]
  • Кэмерон Норри [7] – Бенуа Пэр
  • Жуан Соуза – Маккензи Макдональд
  • Джон Изнер – Федерико Дельбонис [Q]
  • Петер Гоевчик – Хольгер Руне [28]
  • Денис Шаповалов [19] – Марк-Андреа Хуслер
  • Хауме Муньяр – Роберто Карбальес Баэна
  • Фернандо Вердаско [Q] – Квон Сун Вон
  • Ласло Дьере – Андрей Рублев [9]
  • Диего Шварцман [14] – Джек Сок
  • Алексей Попырин – Цзэн Чжуньсин
  • Джейсон Кублер – Микаэль Имер
  • Маркос Хирон – Фрэнсис Тиафо [22]
  • Миомир Кецманович [WC] – Лернер Тиен [WC]
  • Таро Дэниел – Ришар Гаске
  • Фабио Фоньини – Аслан Карацев
  • Ринки Хиджиката [WC] – Рафаэль Надаль [2]

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Источник Sport.ua
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