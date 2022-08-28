ATP28 августа 2022, 23:15 | Обновлено 28 августа 2022, 23:48
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Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
28 августа 2022, 23:15 | Обновлено 28 августа 2022, 23:48
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С 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке проводится Открытый чемпионат США 2022. У мужчин матчи проходят в 5-сетовом формате, а в решающем сете – тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.
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US Open 2022- Grand Slam
Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
1/64 финала. 29-30 августа
- Даниил Медведев [1] – Стефан Козлов
- Кентен Гали – Артур Риндеркнех
- Бен Шелтон [WC] – Нуно Боргес [Q]
- Ву Йибин [Q] – Николаз Басилашвили [31]
- Ник Кирьос [23] – Танаси Коккинакис
- Бенджамин Бонзи – Уго Умбер [WC]
- Алехандро Табило – Камил Майчрзак
- Джеффри Волф [WC] – Роберто Баутиста-Агут [16]
- Пабло Карреньо-Буста [12] – Доминик Тим [WC]
- Александр Бублик – Хьюго Гастон
- Кристиан Гарин – Иржи Лехечка
- Филип Крайинович – Алекс Де Минаур [18]
- Карен Хачанов [27] – Денис Кудла
- Алекс Молчан – Тьяго Монтейро
- Джек Дрейпер – Эмил Руусувуори
- Александр Ричард [Q] – Феликс Оже-Альясим [6]
- Стефанос Циципас [4] – Даниэль Элахи Галан Риверос
- Лоренцо Сонего – Джордан Томпсон
- Йосихито Нисиока – Алехандро Давидович Фокина
- Мартон Фучович – Максим Кресси [30]
- Франсиско Черундоло [24] – Энди Маррей
- Джон Миллман – Эмилио Нава [WC]
- Томас Мартин Этчеверри – Пабло Андухар
- Николас Харри [Q] – Маттео Берреттини [13]
- Тейлор Фритц [10] – Брендон Холт [Q]
- Альяж Бедене – Педро Качин
- Станислав Вавринка – Корентен Муте [Q]
- Томаш Мачек [Q] – Ботик Ван де Зандшульп [21]
- Томми Пол [29] – Бернабе Сапата Миральес
- Себастьян Корда – Факундо Баньис [Q]
- Чжан Чжичжэнь [Q] – Тим Ван Рейтовен
- Кайл Эдмунд – Каспер Рууд [5]
- Хуберт Гуркач [8] – Оскар Отте
- Сэм Куэрри [WC] – Илья Ивашка
- Адриан Маннарино – Гийс Брувер [Q]
- Давид Гоффен – Лоренцо Музетти [26]
- Григор Димитров [17] – Стив Джонсон
- Брендон Накасима – Павел Котов [Q]
- Педро Мартинес Портеро – Кристофер Юбэнкс [Q]
- Даниэль Альтмайер – Янник Синнер [11]
- Марин Чилич [15] – Максимиллиан Мартерер [Q]
- Норберт Гомбош [Q] – Альберт Рамос
- Джеймс Дакворт – Кристофер О'Коннел
- Иржи Веселы – Дэн Эванс [20]
- Борна Чорич [25] – Энцо Коко [Q]
- Дженсон Бруксби – Душан Лайович
- Таллон Грикспур – Федерико Кориа
- Себастьян Баес – Карлос Алькарас [3]
- Кэмерон Норри [7] – Бенуа Пэр
- Жуан Соуза – Маккензи Макдональд
- Джон Изнер – Федерико Дельбонис [Q]
- Петер Гоевчик – Хольгер Руне [28]
- Денис Шаповалов [19] – Марк-Андреа Хуслер
- Хауме Муньяр – Роберто Карбальес Баэна
- Фернандо Вердаско [Q] – Квон Сун Вон
- Ласло Дьере – Андрей Рублев [9]
- Диего Шварцман [14] – Джек Сок
- Алексей Попырин – Цзэн Чжуньсин
- Джейсон Кублер – Микаэль Имер
- Маркос Хирон – Фрэнсис Тиафо [22]
- Миомир Кецманович [WC] – Лернер Тиен [WC]
- Таро Дэниел – Ришар Гаске
- Фабио Фоньини – Аслан Карацев
- Ринки Хиджиката [WC] – Рафаэль Надаль [2]
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