Определен календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027

Стал известен календарь матчей молодежной сборной Украины U-21 в квалификационном турнире чемпионата Европы 2027 U-21.

По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где соперниками будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Во время жеребьевки будет сформировано 9 групп: в шести из них будет по 6 сборных и в трех – по 5 команд.

В финальной части Евро-2027 U-21 выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

Евро-2027 U-21 планируется провести на четырех стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и четырех – Сербии (Нови Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании.

Квалификация Евро-2027 U-21

Календарь матчей группы Н

05.09.2025. Литва – Украина

09.09.2025. Литва – Венгрия

09.09.2025. Турция – Хорватия

10.10.2025. Украина – Венгрия

10.10.2025. Турция – Литва

14.10.2025. Хорватия – Украина

14.10.2025. Венгрия – Турция

13.11.2025. Хорватия – Литва

14.11.2025. Турция – Украина

18.11.2025. Литва – Турция

18.11.2025. Венгрия – Хорватия

27.03.2026. Украина – Литва

31.03.2026. Венгрия – Украина

31.03.2026. Хорватия – Турция

26.09.2026. Украина – Турция

26.09.2026. Хорватия – Венгрия

01.10.2026. Венгрия – Литва

02.10.2026. Украина – Хорватия

06.10.2026. Турция – Венгрия

06.10.2026. Литва – Хорватия

Результаты жеребьевки

Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино

Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар

Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония

Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра

Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения

Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта

Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина

Группа H: Украина , Хорватия, Венгрия, Турция, Литва

, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, беларусь

Даты матчей

2025 год:

17–25 марта, 2–10 июня, 1–9 сентября, 6–14 октября, 10–18 ноября

2026 год: