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Молодежные турниры
06 февраля 2025, 21:46 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:09
221
0

Определен календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027

Соперниками сине-желтых будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы

06 февраля 2025, 21:46 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:09
221
0
Определен календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027
УАФ

Стал известен календарь матчей молодежной сборной Украины U-21 в квалификационном турнире чемпионата Европы 2027 U-21.

По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где соперниками будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Во время жеребьевки будет сформировано 9 групп: в шести из них будет по 6 сборных и в трех – по 5 команд.

В финальной части Евро-2027 U-21 выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

Евро-2027 U-21 планируется провести на четырех стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и четырех – Сербии (Нови Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании.

Квалификация Евро-2027 U-21

Календарь матчей группы Н

  • 05.09.2025. Литва – Украина
  • 09.09.2025. Литва – Венгрия
  • 09.09.2025. Турция – Хорватия
  • 10.10.2025. Украина – Венгрия
  • 10.10.2025. Турция – Литва
  • 14.10.2025. Хорватия – Украина
  • 14.10.2025. Венгрия – Турция
  • 13.11.2025. Хорватия – Литва
  • 14.11.2025. Турция – Украина
  • 18.11.2025. Литва – Турция
  • 18.11.2025. Венгрия – Хорватия
  • 27.03.2026. Украина – Литва
  • 31.03.2026. Венгрия – Украина
  • 31.03.2026. Хорватия – Турция
  • 26.09.2026. Украина – Турция
  • 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
  • 01.10.2026. Венгрия – Литва
  • 02.10.2026. Украина – Хорватия
  • 06.10.2026. Турция – Венгрия
  • 06.10.2026. Литва – Хорватия

Результаты жеребьевки

  • Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино
  • Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар
  • Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония
  • Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра
  • Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения
  • Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта
  • Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина
  • Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва
  • Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, беларусь

Даты матчей

2025 год:

  • 17–25 марта, 2–10 июня, 1–9 сентября, 6–14 октября, 10–18 ноября

2026 год:

  • 23–31 марта, 21 сентября – 6 октября
  • Плей-офф: 9–17 ноября 2026 года

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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