Определен календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027
Соперниками сине-желтых будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы
Стал известен календарь матчей молодежной сборной Украины U-21 в квалификационном турнире чемпионата Европы 2027 U-21.
По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где соперниками будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.
Во время жеребьевки будет сформировано 9 групп: в шести из них будет по 6 сборных и в трех – по 5 команд.
В финальной части Евро-2027 U-21 выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).
Евро-2027 U-21 планируется провести на четырех стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и четырех – Сербии (Нови Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании.
Квалификация Евро-2027 U-21
Календарь матчей группы Н
- 05.09.2025. Литва – Украина
- 09.09.2025. Литва – Венгрия
- 09.09.2025. Турция – Хорватия
- 10.10.2025. Украина – Венгрия
- 10.10.2025. Турция – Литва
- 14.10.2025. Хорватия – Украина
- 14.10.2025. Венгрия – Турция
- 13.11.2025. Хорватия – Литва
- 14.11.2025. Турция – Украина
- 18.11.2025. Литва – Турция
- 18.11.2025. Венгрия – Хорватия
- 27.03.2026. Украина – Литва
- 31.03.2026. Венгрия – Украина
- 31.03.2026. Хорватия – Турция
- 26.09.2026. Украина – Турция
- 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
- 01.10.2026. Венгрия – Литва
- 02.10.2026. Украина – Хорватия
- 06.10.2026. Турция – Венгрия
- 06.10.2026. Литва – Хорватия
Результаты жеребьевки
- Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино
- Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар
- Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония
- Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра
- Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения
- Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта
- Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина
- Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва
- Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, беларусь
Даты матчей
2025 год:
- 17–25 марта, 2–10 июня, 1–9 сентября, 6–14 октября, 10–18 ноября
2026 год:
- 23–31 марта, 21 сентября – 6 октября
- Плей-офф: 9–17 ноября 2026 года
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