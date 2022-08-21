Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана
Украинский хавбек отметился первым голом для себя в сезоне
Обе команды в предыдущем туре одержали победы в чемпионате и теперь хотели развить успех. Украинцам было интересно наблюдать за матчем в контексте выступлений за «Аталанту» Руслана Малиновского, каждая игра которого за «богиню» может стать последней.
Руслан еще не набрал оптимальную для себя форму, но сумел забить - после нескольких неточных ударов он таки пристрелял свою пушку и открыл счет в первом тайме.
#AtalantaMilan | 1-0 | 29’— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 21, 2022
⚽ GOOOOOOOOOOL RUSLAAAAAN MALINOVSKYIIIII!!!
🔥 #Malinovskyi per il vantaggio #Atalanta!!!
🔥 @malinovskyi18 breaks the deadlock!!!
Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/7FerscHn0k
«Милан» во втором тайме добавил, создал несколько опасных моментов и сумел сравнять счет усилиями Беннасера. Забрать три очка были не против ни хозяева, ни гости, но этого сделать не смог никто.
1:1 – закономерный счет. Набор формы и наигрывание составов продолжается для обеих команд.
Итальянская Серия А. 2 тур.
«Аталанта» - «Милан» - 1:1.
Малиновский, 29 - Беннасер, 68.
Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшити, 78, де Роон, 90+5 - Ребич, 45+1, Тонали, 75, Т. Эрнандес, 78.
«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити (Околи, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Скальвини, 73), Малиновский (Лукман, 73), Сапата (Муриэль, 73).
«Милан»: Меньян – Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Т. Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 66), Диас (де Кетеларе, 58), Леао (Ориги, 66), Ребич (Жиру, 58).
Арбитр: Фабио Мареска.
Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).
События матча
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