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Чемпионат Италии
Аталанта
21.08.2022, FT 1 : 1
Милан
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Италия
21 августа 2022, 23:41 | Обновлено 22 августа 2022, 00:09
1238
0

Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана

Украинский хавбек отметился первым голом для себя в сезоне

21 августа 2022, 23:41 | Обновлено 22 августа 2022, 00:09
1238
0
Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана
Твиттер Аталанты

Обе команды в предыдущем туре одержали победы в чемпионате и теперь хотели развить успех. Украинцам было интересно наблюдать за матчем в контексте выступлений за «Аталанту» Руслана Малиновского, каждая игра которого за «богиню» может стать последней.

Руслан еще не набрал оптимальную для себя форму, но сумел забить - после нескольких неточных ударов он таки пристрелял свою пушку и открыл счет в первом тайме.

«Милан» во втором тайме добавил, создал несколько опасных моментов и сумел сравнять счет усилиями Беннасера. Забрать три очка были не против ни хозяева, ни гости, но этого сделать не смог никто.

1:1 – закономерный счет. Набор формы и наигрывание составов продолжается для обеих команд.

Итальянская Серия А. 2 тур.

«Аталанта» - «Милан» - 1:1.

 Малиновский, 29 - Беннасер, 68.

 Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшити, 78, де Роон, 90+5 - Ребич, 45+1, Тонали, 75, Т. Эрнандес, 78.

«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити (Околи, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Скальвини, 73), Малиновский (Лукман, 73), Сапата (Муриэль, 73).

«Милан»: Меньян – Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Т. Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 66), Диас (де Кетеларе, 58), Леао (Ориги, 66), Ребич (Жиру, 58).

Арбитр: Фабио Мареска.

Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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