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Италия
22 августа 2022, 00:54 | Обновлено 22 августа 2022, 01:01
657
0

Аталанта – Милан – 1:1. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Серии A.

22 августа 2022, 00:54 | Обновлено 22 августа 2022, 01:01
657
0
Аталанта – Милан – 1:1. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 2-го тура Серии A «Аталанта» дома отобрала очки у «Милана» (1:1).

Украинский хавбек Руслан Малиновский отличился первым для себя голом в сезоне.

Аталанта – Милан – 1:1

Голы: Малиновский, 29 – Беннасер, 68

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 29 мин.

ГОЛ! 1:1. Исмаэль Беннасер, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Аталанта - Милан Исмаэль Беннасер
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Источник Sport.ua
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