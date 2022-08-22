Италия22 августа 2022, 00:54 | Обновлено 22 августа 2022, 01:01
657
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Аталанта – Милан – 1:1. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Серии A.
22 августа 2022, 00:54 | Обновлено 22 августа 2022, 01:01
657
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В матче 2-го тура Серии A «Аталанта» дома отобрала очки у «Милана» (1:1).
Украинский хавбек Руслан Малиновский отличился первым для себя голом в сезоне.
Аталанта – Милан – 1:1
Голы: Малиновский, 29 – Беннасер, 68
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 29 мин.
ГОЛ! 1:1. Исмаэль Беннасер, 68 мин.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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