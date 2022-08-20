В воскресенье 21 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом».

«Аталанта» после неудачи в прошлом сезоне, когда команда Джан Пьеро Гасперини не только не вышла в Лигу чемпионов, а вообще осталась без еврокубков, надеется на прогресс в новом чемпионате. В первом туре «Аталанта» достаточно уверенно обыграла «Сампдорию» на выезде со счетом 2:0. Судя по всему, этот матч стал одним из последних в команде для Руслана Малиновского. Украинский хавбек вышел на замену и успел сделать результативную передачу, но игрок, очевидно, нацелен сменить команду. Есть информация об интересе со стороны клубов АПЛ и Лиги 1, а сама «Аталанта» не против продать хавбека, чей контракт завершается через год.

«Аталанте» предстоит перестройка, и Малиновский не входит в планы клуба, а кроме этого появилась информация о конфликте полузащитника с наставником. Но пока Руслан остается в Бергамо, так что ждем как минимум появление футболиста в заявке на один из топ-матчей этого тура.

Что касается «Милана», то действующий чемпион начал сезон с яркой победы 4:2 над «Удинезе». У «Милана» больших проблем с составом нет, разве что Златан Ибрагимович из-за серьезной травмы в этом году не сыграет, но в команде к этому давно готовы. А вот у «Аталанты» проблем больше. Могут не сыграть Дзаппакоста и Демирал, а Эдерсон и Паломино точно пропустят встречу 2-го тура. Кроме того, клуб недавно продал Ремо Фройлера, Маттео Пессину и Алексея Миранчука.

Для «Аталанты» сейчас непростое время, и в матче с «Миланом» команду вряд ли можно назвать фаворитом. Мы считаем, что в данном матче будет ничья. Нашей ставкой будет позиция ничья с коэффициентом 3.55 по линии Parimatch.

21 августа, вторник