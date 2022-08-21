В воскресенье, 21 августа, состоится матч 2 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Аталанта» (Бергамо) и «Милан». Матч пройдет на «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия), начало - в 21:45.

Прошлый сезон получился для команд разным. «Милан» впервые за многие годы стал чемпионом Италии, сместив с верхней турнирной строчки соседа по городу. «Аталанта» провалила сезон, заняв только 8 место. В первом туре чемпионата текущего команды уже выиграли – были побеждены «Удинезе» (4:2) и «Сампдория» (2:0) соответственно. Возможно, матч станет одним из последних за «богиню» для Руслана Малиновского, учитывая довольно странные заявления тренера команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» - «Милан», за которой можно следить здесь.