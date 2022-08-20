ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный уход Руслана Малиновского из клуба:

«Он успешно адаптировался, и сделал много хороших вещей. Но это правильно, что «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше 6 голов в год. Он хорошо адаптирован, но правильно, что на рынке клуб ищет игроков с характеристиками, которые больше соответствуют нашему стилю игры».

Ранее сообщалось о том, что у Малиновского возник конфликт с Гасперини.