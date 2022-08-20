Италия20 августа 2022, 16:50 |
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ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
Тренер «Аталанты» - о Руслане Малиновском
20 августа 2022, 16:50 |
4618
8
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный уход Руслана Малиновского из клуба:
«Он успешно адаптировался, и сделал много хороших вещей. Но это правильно, что «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше 6 голов в год. Он хорошо адаптирован, но правильно, что на рынке клуб ищет игроков с характеристиками, которые больше соответствуют нашему стилю игры».
Ранее сообщалось о том, что у Малиновского возник конфликт с Гасперини.
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Комментарии 8
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После этой новости воротник и защитники Аталанты немного напряглись)))
От виродок, а скільки він матчів тобі врятував. Правильно колишній гравець метала хотів тебе отмудохать .
Выпуская на замену на 15-20 минут забить шесть мячей не являясь форвардом,согласен нужно еще найти такого...
З таким настроєм зрозуміло, що Руслану треба йти, тим більше що дивна претензія до не форварда, хоч і дійсно статистика в минулому сезоні впала у нього. Коротше як і очікував, Гасперіні не особливо цінує його так як не він був ініціатором його підписання, Маліна заграв у нього всупереч
Показать Скрыть 1 ответ
А нах тоді нападаючі, якщо кращий розпасовщик мало забиває?))
жостко
Лесли Нильсен боится тех , кто становится популярнее чем он! Надо убирать. В этом весь смысл диктатуры!
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