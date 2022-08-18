Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту

В последние дни в СМИ активно обсуждается возможный уход Руслана Малиновского из «Аталанты». На 29-летнего украинского хавбека претендует ряд клубов АПЛ, а также французский «Марсель».

Теперь стала известна причина, по которой Малиновский под конец трансферного окна решил сменить клуб. Ее сообщил итальянский журналист Микеле Кришитьелло.

По его информации, дело в конфликте с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Они поругались 29 июля после завершения контрольного матча против «Ньюкасла». Отношения с руководством «Аталанты» и партнерами по команде у Малиновского по-прежнему хорошие.