Франция18 августа 2022, 20:31 | Обновлено 18 августа 2022, 20:53
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Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
Хавбеком «Аталанты» интересуются не только в АПЛ
18 августа 2022, 20:31 | Обновлено 18 августа 2022, 20:53
3382
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«Марсель» ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры уже идут как с «Аталантой», так и с представителями самого Малиновского. В сделку может быть включен вингер «Марселя» Дженгиз Ундер.
Сейчас главным претендентом на Малиновского считается «Тоттенхэм». Сам хавбек хочет стать именно игроком «Шпор».
29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.
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