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Франция
18 августа 2022, 20:31 | Обновлено 18 августа 2022, 20:53
3382
1

Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского

Хавбеком «Аталанты» интересуются не только в АПЛ

18 августа 2022, 20:31 | Обновлено 18 августа 2022, 20:53
3382
1
Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

«Марсель» ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры уже идут как с «Аталантой», так и с представителями самого Малиновского. В сделку может быть включен вингер «Марселя» Дженгиз Ундер.

Сейчас главным претендентом на Малиновского считается «Тоттенхэм». Сам хавбек хочет стать именно игроком «Шпор».

29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.

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Руслан Малиновский Аталанта Марсель трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо Дженгиз Ундер
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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DmitrySviridon
АПЛ лучше чемпионат, точнее АПЛ лучший чемпионат!
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