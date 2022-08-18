Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского

«Марсель» ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры уже идут как с «Аталантой», так и с представителями самого Малиновского. В сделку может быть включен вингер «Марселя» Дженгиз Ундер.

Сейчас главным претендентом на Малиновского считается «Тоттенхэм». Сам хавбек хочет стать именно игроком «Шпор».

29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.