Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский хочет перейти в лондонский «Тоттенхэм». По информации журналиста Игоря Бурбаса, украинец уведомил руководство бергамасков о своем желании.

Также сообщается, что Малиновский отверг предложение «Ноттингем Форест».

«Аталанта» хочет выручить за полузащитника не менее 22 миллионов евро, но «Тоттенхэм» не желает платить такую сумму за игрока, у которого через год заканчивается контракт.

29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.