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Италия
18 августа 2022, 19:05 |
2947
3

Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм

Итальянский клуб готов отпустить украинца за 22 миллионов евро

18 августа 2022, 19:05 |
2947
3
Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
ФК Аталанта. Гасперини и Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский хочет перейти в лондонский «Тоттенхэм». По информации журналиста Игоря Бурбаса, украинец уведомил руководство бергамасков о своем желании.

Также сообщается, что Малиновский отверг предложение «Ноттингем Форест».

«Аталанта» хочет выручить за полузащитника не менее 22 миллионов евро, но «Тоттенхэм» не желает платить такую сумму за игрока, у которого через год заканчивается контракт.

29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.

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Тоттенхэм трансферы Аталанта Ноттингем Форест Руслан Малиновский трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Чистий підкаст
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Artem !
В Милан бы ему.
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Octopus
Аталанту разгребают как пирожки, при этом при всех этих продажах у клуба куча долгов. Современный футбол треш какой-то, как только появляется самобытная команда, то ей толстые мешки не дают прожить и пары лет. 
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