Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
Итальянский клуб готов отпустить украинца за 22 миллионов евро
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский хочет перейти в лондонский «Тоттенхэм». По информации журналиста Игоря Бурбаса, украинец уведомил руководство бергамасков о своем желании.
Также сообщается, что Малиновский отверг предложение «Ноттингем Форест».
«Аталанта» хочет выручить за полузащитника не менее 22 миллионов евро, но «Тоттенхэм» не желает платить такую сумму за игрока, у которого через год заканчивается контракт.
29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.
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