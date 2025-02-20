Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пулишич может летом покинуть Милан. Известна причина
Италия
20 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:44
509
4

Пулишич может летом покинуть Милан. Известна причина

Игрок уйдет из «Милана», если тренером команды на следующий сезон останется Сержиу Консейсау

20 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:44
509
4
Пулишич может летом покинуть Милан. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Напряжение в «Милане» накаляется, особенно после вылета из Лиги чемпионов от «Фейеноорда». Кристиан Пулишич в плохих отношениях с тренером Сержиу Консейсау и может покинуть клуб летом, если португалец останется у руля.

У Пулишича был личный конфликт с тренером после поражения «Милана» от «Динамо Загреб» в Лиге чемпионов. Пулишич и ряд игроков «Милана» не одобряют жесткие методы тренера.

Консейсау подписал контракт до июня 2026 года, но у «Милана» есть возможность расторгнуть соглашение в конце сезона. Консейсао не останется на «Сан-Сиро», если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет избавиться от своей суперзвезды.

По теме:
Холанд обратился к фанам после поражения от Реала и вылета из ЛЧ
«Он как рыба без воды». Экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику
Гвардиола установил личный антирекорд. А сезон еще даже не завершился
Милан Кристиан Пулишич Сержиу Консейсау Лига чемпионов чемпионат Италии по футболу
Сергей Турчак Источник: Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Теннис | 19 февраля 2025, 19:09 26
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае

Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ

Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20 февраля 2025, 06:23 15
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?

В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити

Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Футбол | 19.02.2025, 18:06
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 20.02.2025, 17:17
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Теннис | 20.02.2025, 14:06
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Пулишич и Рейндерс лучшие игроки Милана в сезоне. Потом приходит Консейсау, одному внезапно места нету, второго двигает с позиции десятки, куда берут друга детства сына Консейсау - Феликса, типичная история непотизма. У болельщиков Милана горит адским пламенем, особенно после вылета Милана. Если Милан в конечном итоге не попадет в ЛЧ, а шансы на это резко снизились после фиаско Италии в еврокубках на этой неделе, то Консейсау летом может сам покинуть Милан. Он уже троих отправил в январе по арендам, Калабрию, Морату и Бенассера. Если честно, то было бы ради кого делать такие пертурбации в составе.
Ответить
0
Gargantua81
Пулисик всегда ярко начинает а потом тухнет
Ответить
0
ivankondrat96
Тут два варіанти. Або тренер наведе лад у команді, або його сплавлять
Ответить
0
ĴØЌÉŔ
Что там вообще происходит ? Был Фонсека в плохих отношения был Леао и ещё кто то . Теперь вторая серия . Это вообще нормально что бы игроки так обижались ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
20.02.2025, 00:37
Футбол
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 1
Бокс
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем