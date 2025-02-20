Пулишич может летом покинуть Милан. Известна причина

Напряжение в «Милане» накаляется, особенно после вылета из Лиги чемпионов от «Фейеноорда». Кристиан Пулишич в плохих отношениях с тренером Сержиу Консейсау и может покинуть клуб летом, если португалец останется у руля.

У Пулишича был личный конфликт с тренером после поражения «Милана» от «Динамо Загреб» в Лиге чемпионов. Пулишич и ряд игроков «Милана» не одобряют жесткие методы тренера.

Консейсау подписал контракт до июня 2026 года, но у «Милана» есть возможность расторгнуть соглашение в конце сезона. Консейсао не останется на «Сан-Сиро», если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет избавиться от своей суперзвезды.