Милан хочет избавиться от своей суперзвезды

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть клуб летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, в итальянском гранде не особо довольны игрой футболиста, контракт которого истекает летом 2026 года. Летнее трансферное окно станет последней возможность для руководства «россонери» избавиться от игрока за достойную сумму.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет обменяться португальцами с «Миланом».