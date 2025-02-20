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Италия
20 февраля 2025, 01:39 |
126
0

Милан хочет избавиться от своей суперзвезды

Тео Эрнандес может покинуть Италию

20 февраля 2025, 01:39 |
126
0
Милан хочет избавиться от своей суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть клуб летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, в итальянском гранде не особо довольны игрой футболиста, контракт которого истекает летом 2026 года. Летнее трансферное окно станет последней возможность для руководства «россонери» избавиться от игрока за достойную сумму.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет обменяться португальцами с «Миланом».

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Милан Тео Эрнандес трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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