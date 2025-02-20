Милан хочет избавиться от своей суперзвезды
Тео Эрнандес может покинуть Италию
Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть клуб летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, в итальянском гранде не особо довольны игрой футболиста, контракт которого истекает летом 2026 года. Летнее трансферное окно станет последней возможность для руководства «россонери» избавиться от игрока за достойную сумму.
В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет обменяться португальцами с «Миланом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бруну Лаже оценил игру украинского голкипера в Лиге чемпионов
Нидерландцы победили в ответном матче 3:1