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Италия
21 августа 2022, 21:03 | Обновлено 21 августа 2022, 21:09
180
0

Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч Серии A против Милана

21 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Италии

21 августа 2022, 21:03 | Обновлено 21 августа 2022, 21:09
180
0
Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч Серии A против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 21 августа, в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом».

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский выйдет в основе.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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