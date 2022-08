Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч Серии A против Милана

В воскресенье, 21 августа, в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом».

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский выйдет в основе.

Стартовые составы команд

👥 I nostri 11 per #AtalantaMilan!



⚡️ Our line-up to face Milan!



Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/s9Z8TmudT6