Италия21 августа 2022, 21:03 | Обновлено 21 августа 2022, 21:09
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Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч Серии A против Милана
21 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Италии
21 августа 2022, 21:03 | Обновлено 21 августа 2022, 21:09
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В воскресенье, 21 августа, в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом».
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Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский выйдет в основе.
Стартовые составы команд
👥 I nostri 11 per #AtalantaMilan!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 21, 2022
⚡️ Our line-up to face Milan!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/s9Z8TmudT6
#AtalantaMilan: starting XI 🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) August 21, 2022
Tonali to start 💪
Tonali titolare 💪#SempreMilan
Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/cGtyib1q2d
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