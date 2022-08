Малиновский – в заявке Аталанты на матч с Миланом

Завтра, 21 августа во втором туре Серии А «Аталанта» дома сыграет с «Миланом». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Несмотря на то, что украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский близок к уходу из клуба, он попал в заявку на матч с «Миланом»:

📋 I nostri convocati per la prima al #GewissStadium!



🫡 Here's your squad list for #AtalantaMilan!



Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Md73ucUF9n