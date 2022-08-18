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Англия
18 августа 2022, 08:19 | Обновлено 18 августа 2022, 08:24
2178
0

ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала

Украинец показал партнерам по команде мастер-класс

18 августа 2022, 08:19 | Обновлено 18 августа 2022, 08:24
2178
0
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко продолжает адаптироваться в лондонском «Арсенале».

На недавней тренировке «канониров» 25-летний украинец выиграл упражнение на технику, оставив далеко за спиной всех партнеров по команде.

Отметим, что Зинченко в этом сезоне уже сыграл в двух официальных матчах «Арсенала» и записал в свой актив результативную передачу.

 

 

 

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Источник Sport.ua
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