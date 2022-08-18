ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
Украинец показал партнерам по команде мастер-класс
Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко продолжает адаптироваться в лондонском «Арсенале».
На недавней тренировке «канониров» 25-летний украинец выиграл упражнение на технику, оставив далеко за спиной всех партнеров по команде.
Отметим, что Зинченко в этом сезоне уже сыграл в двух официальных матчах «Арсенала» и записал в свой актив результативную передачу.
Zinchenko technique putting the rest of the squad to shame.— Gilles 🇳🇬🏴 (@_Grimanditweets) August 17, 2022
😭 pic.twitter.com/znMleLyntg
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