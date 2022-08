ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко продолжает адаптироваться в лондонском «Арсенале».

На недавней тренировке «канониров» 25-летний украинец выиграл упражнение на технику, оставив далеко за спиной всех партнеров по команде.

Отметим, что Зинченко в этом сезоне уже сыграл в двух официальных матчах «Арсенала» и записал в свой актив результативную передачу.

Zinchenko technique putting the rest of the squad to shame.



😭 pic.twitter.com/znMleLyntg