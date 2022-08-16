ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
Купили Серхио Гомеса из «Андерлехта»
«Манчестер Сити» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с левым защитником Серхио Гомесом, который получил договор на 4 лет.
21-летний Гомес обошелся клубу в 11 миллионов фунтов. Клуб искал игрока на позицию слева в обороне после продажи Александра Зинченко в «Арсенал» за 30 миллионов.
Гомес в минувшем сезоне провел за «Андерлехт» 49 матчей и сделал 15 результативных передач.
We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) August 16, 2022
Read more ⤵️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб провел второй спарринг с командой из Саудовской Аравии
Тренер хочет другого форварда взамен