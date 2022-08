ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко

«Манчестер Сити» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с левым защитником Серхио Гомесом, который получил договор на 4 лет.

21-летний Гомес обошелся клубу в 11 миллионов фунтов. Клуб искал игрока на позицию слева в обороне после продажи Александра Зинченко в «Арсенал» за 30 миллионов.

Гомес в минувшем сезоне провел за «Андерлехт» 49 матчей и сделал 15 результативных передач.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️



