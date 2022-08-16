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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
Англия
16 августа 2022, 13:17 |
2706
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко

Купили Серхио Гомеса из «Андерлехта»

16 августа 2022, 13:17 |
2706
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с левым защитником Серхио Гомесом, который получил договор на 4 лет.

21-летний Гомес обошелся клубу в 11 миллионов фунтов. Клуб искал игрока на позицию слева в обороне после продажи Александра Зинченко в «Арсенал» за 30 миллионов.

Гомес в минувшем сезоне провел за «Андерлехт» 49 матчей и сделал 15 результативных передач.

 

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Источник ФК Манчестер Сити
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