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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 13:13 |
113
0

Львов – Кормил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

13 августа 2022, 13:13 |
113
0
Львов – Кормил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФК Львов

В субботу, 13 августа, состоится товарищеский поединок, в котором ФК «Львов» сыграет против аматорского «Кормила». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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