Украина. Премьер лига13 августа 2022, 13:13 |
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Львов – Кормил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
13 августа 2022, 13:13 |
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В субботу, 13 августа, состоится товарищеский поединок, в котором ФК «Львов» сыграет против аматорского «Кормила». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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