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Украина. Первая лига
25 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 22:08
241
0

Вынужденная пауза. Вместо игры с Металлургом Хуст сыграет спарринг

Коуч Владимир Цыткин рассказал о ближайших планах закарпатской команды

25 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 22:08
241
0
Вынужденная пауза. Вместо игры с Металлургом Хуст сыграет спарринг
ФК Хуст. Владимир Цыткин

Календарный поединок 6-го тура 2-го раунда в группе «Выбывание» Первой лиги между «Хустом» и «Металлургом» 28 апреля не состоится из-за кадровых проблем запорожцев.

Главный тренер закарпатской команды Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как его подопечные собираются заполнить эту паузу:

«Чтобы не был нарушен игровой цикл, 27 апреля мы проведем контрольный матч с одной из любительских команд Закарпатья. Надеюсь, что во время этого неожиданного перерыва успеют вернуться в строй те несколько моих подопечных, которые сейчас болеют. Это важно, потому что в начале мая у «Хуста» на очереди – гостевой поединок в Горишних Плавнях.

Поскольку у нашего клуба нет своего автобуса, придется пользоваться железнодорожным транспортом, что создает определенные логистические неудобства. Тем не менее, футболисты «Хуста» настроены серьезно и приложат усилия, чтобы удержаться в Первой лиге».

Сейчас «Хуст» занимает 5-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 23 очка.

Ранее президент ПФЛ Анатолий Каденко рассказал о срыве матча между «Хустом» и «Металлургом».

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Хуст инсайд товарищеские матчи Владимир Цыткин
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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