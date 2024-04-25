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Украина. Первая лига
25 апреля 2024, 13:04 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:05
469
1

Президент ПФЛ: «Судьбу поединка Хуст – Металлург решит КДК»

Александр Каденко рассказал о ситуации вокруг сорванного матча в Хусте

25 апреля 2024, 13:04 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:05
469
1
Президент ПФЛ: «Судьбу поединка Хуст – Металлург решит КДК»
УАФ. Александр Каденко

28 апреля должен был пройти поединок 6-го тура группы «Выбывание» Первой лиги между футболистами «Хуста» и «Металлурга», но он не состоится.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что стало причиной неявки запорожцев:

– В ПФЛ поступило письмо от клубного руководства «Металлурга», в котором говорилось, что из-за травм игроков запорожцы не в состоянии провести матч с «Хустом». Это письмо было отправлено в КДК, которая после выяснения всех деталей и анализа ситуации на следующей неделе на своем заседании вынесет вердикт по поединку «Хуст» – «Металлург».

Ранее мы сообщали, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был состояться на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.

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Первая лига Украины Хуст Металлург Запорожье КДК УАФ Александр Каденко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Паваротті
Технічну Металургу і розійшлися, ато моду взяли до суперників в гості не їхати... МОже ще заставите домашній матч Хуста зіграти в Запоріжжі с...кі
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