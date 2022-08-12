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  4. Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
WTA
12 августа 2022, 01:31 | Обновлено 12 августа 2022, 01:58
99
0

Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц

Звездная представительница Польши не смогла выйти в четвертьфинал Торонто

12 августа 2022, 01:31 | Обновлено 12 августа 2022, 01:58
99
0
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
Instagram. Ига Свентек

Ига Свентек (Польша, WTA 1) проиграла в 1/8 финала Торонто (Канада) Беатрис Хаддад Майе (Бразилия, WTA 24). Матч закончился в трех сетах за 3 часа.

WTA Торонто (Канада). Хард. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 6:3, 5:7

Представительница Польши проиграла 65 поинтов на своей подаче и выиграла всего 45% на втором мяче. Свентек не проигрывала на харде на протяжении 20 игр. До этого Ига также прервала победную серию из 18 матчей на грунте. Это случилось в четвертьфинале Варшавы, где Ига проиграла Каролин Гарсие (Франция). Месяцем ранее, Свентек уступила в 1/16 финала Уимблдона Ализе Корне (Франция). 

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Далее Хаддад Майа сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 12) – Гарбинье Мугуруса (Испания, WTA 8).

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