Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц

Ига Свентек (Польша, WTA 1) проиграла в 1/8 финала Торонто (Канада) Беатрис Хаддад Майе (Бразилия, WTA 24). Матч закончился в трех сетах за 3 часа.

WTA Торонто (Канада). Хард. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 6:3, 5:7

Представительница Польши проиграла 65 поинтов на своей подаче и выиграла всего 45% на втором мяче. Свентек не проигрывала на харде на протяжении 20 игр. До этого Ига также прервала победную серию из 18 матчей на грунте. Это случилось в четвертьфинале Варшавы, где Ига проиграла Каролин Гарсие (Франция). Месяцем ранее, Свентек уступила в 1/16 финала Уимблдона Ализе Корне (Франция).

Далее Хаддад Майа сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 12) – Гарбинье Мугуруса (Испания, WTA 8).

Bia completes the UPSET 🚨



🇧🇷 Beatriz Haddad Maia shocks World No.1 Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 to advance to the quarterfinals! #NBO22 pic.twitter.com/PHsqHcal94