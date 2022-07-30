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  4. Прервалась победная серия Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте
WTA
30 июля 2022, 12:50 | Обновлено 30 июля 2022, 13:07
447
0

Прервалась победная серия Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте

Серию прервала француженка Каролин Гарсия, 45-е место в рейтинге WTA

30 июля 2022, 12:50 | Обновлено 30 июля 2022, 13:07
447
0
Прервалась победная серия Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте
WTA. Ига Свентек

Прервана победная серия польской теннисистки Иги Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте.

Француженка Каролин Гарсия, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, прервала победную серию первой ракетки мира,

Ига Свентек провела 18 матчей подряд без поражений на грунте, уступив сопернице из Франции в 1/4 финала турнира в Варшаве со счетом 1:6, 6:1, 4:6.

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Источник Sport.ua
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