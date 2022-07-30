Прервалась победная серия Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте

Прервана победная серия польской теннисистки Иги Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте.

Француженка Каролин Гарсия, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, прервала победную серию первой ракетки мира,

Ига Свентек провела 18 матчей подряд без поражений на грунте, уступив сопернице из Франции в 1/4 финала турнира в Варшаве со счетом 1:6, 6:1, 4:6.