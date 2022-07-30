WTA30 июля 2022, 12:50 | Обновлено 30 июля 2022, 13:07
447
0
Прервалась победная серия Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте
Серию прервала француженка Каролин Гарсия, 45-е место в рейтинге WTA
30 июля 2022, 12:50 | Обновлено 30 июля 2022, 13:07
447
0
Прервана победная серия польской теннисистки Иги Свёнтек из 18 матчей подряд на грунте.
Француженка Каролин Гарсия, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, прервала победную серию первой ракетки мира,
Ига Свентек провела 18 матчей подряд без поражений на грунте, уступив сопернице из Франции в 1/4 финала турнира в Варшаве со счетом 1:6, 6:1, 4:6.
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