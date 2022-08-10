Свёнтек выиграла 20-й подряд матч на харде
Польская теннисистка пробилась в третий круг соревнований в Торонто
Первый номер мирового рейтинг Ига Свёнтек добыла уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто.
В матче с Айлой Томлянович из Австралии польская теннисистка отдала всего три гейма.
Торонто. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:2
Для Свёнтек это была 20-я подряд победа на хардовых покрытиях. В рамках турниров WTA 1000 такая серия составляет уже 23 матча. Далее по сетке Беатрис Хаддад-Майя или Лейла Фернандес.
Back to winning ways 🙌— wta (@WTA) August 10, 2022
🇵🇱 @iga_swiatek gets the better of Tomljanovic to advance to the last 16 in Toronto.#NBO22 pic.twitter.com/nm7L83zdw0
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