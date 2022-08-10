Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свёнтек выиграла 20-й подряд матч на харде
WTA
10 августа 2022, 21:41 | Обновлено 10 августа 2022, 22:09
271
0

Свёнтек выиграла 20-й подряд матч на харде

Польская теннисистка пробилась в третий круг соревнований в Торонто

10 августа 2022, 21:41 | Обновлено 10 августа 2022, 22:09
271
0
Свёнтек выиграла 20-й подряд матч на харде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первый номер мирового рейтинг Ига Свёнтек добыла уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто.

В матче с Айлой Томлянович из Австралии польская теннисистка отдала всего три гейма.

Торонто. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:2

Для Свёнтек это была 20-я подряд победа на хардовых покрытиях. В рамках турниров WTA 1000 такая серия составляет уже 23 матча. Далее по сетке Беатрис Хаддад-Майя или Лейла Фернандес.

По теме:
Андрееску обыграла Касаткину в Торонто
Надежда Киченок выбыла из парного разряда турнира в Торонто
Людмила Киченок стартовала с победы в Торонто
WTA Торонто Ига Свёнтек Айла Томлянович
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Уходит эпоха. Серена намекнула на завершение карьеры после US Open
Теннис | 09 августа 2022, 16:33 0
ФОТО. Уходит эпоха. Серена намекнула на завершение карьеры после US Open
ФОТО. Уходит эпоха. Серена намекнула на завершение карьеры после US Open

Легендарная американка планирует завершить выступления на профессиональном уровне

Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Футбол | 10 августа 2022, 00:10 3
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов

Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
Футбол | 10.08.2022, 17:13
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Футбол | 10.08.2022, 15:05
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 10.08.2022, 14:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
10.08.2022, 00:08
Война
Сергей КОВАЛЕНКО: «Весь сезон мы проведем в Черновцах»
Сергей КОВАЛЕНКО: «Весь сезон мы проведем в Черновцах»
08.08.2022, 16:50
Волейбол
Шахматная Олимпиада. Украина имеет шансы на медали у женщин, тур до финиша
Шахматная Олимпиада. Украина имеет шансы на медали у женщин, тур до финиша
09.08.2022, 02:50
Другие виды
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
10.08.2022, 00:23 2
Футбол
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
09.08.2022, 18:05 9
Бокс
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
09.08.2022, 19:57 28
Футбол
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
10.08.2022, 00:01 75
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности