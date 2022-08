Свёнтек выиграла 20-й подряд матч на харде

Первый номер мирового рейтинг Ига Свёнтек добыла уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто.

В матче с Айлой Томлянович из Австралии польская теннисистка отдала всего три гейма.

Торонто. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:2

Для Свёнтек это была 20-я подряд победа на хардовых покрытиях. В рамках турниров WTA 1000 такая серия составляет уже 23 матча. Далее по сетке Беатрис Хаддад-Майя или Лейла Фернандес.

