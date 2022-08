СТАХОВСКИЙ – о вылете топ-сеяных в Монреале: «Думаю, я играл не в ту эпоху»

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал массовый вылет лидеров посева на Мастерсе в Монреале.

Отметим, что впервые с турнира в Индиан-Уэллс 1999 три первых сеяных не смогли выиграть свои стартовые матчи. Также на турнире не смогли изначально сыграть Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

«Думаю, я играл не в ту эпоху», – написал Стаховский в твиттере.

Отметим, что лучшим результатом Сергея на Мастерсах был выход в третий круг.

I guess I was playing in the wrong era 🤷🏻‍♂️ https://t.co/CcQ6NxWuCL