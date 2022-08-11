СТАХОВСКИЙ – о вылете топ-сеяных в Монреале: «Думаю, я играл не в ту эпоху»
Украинский теннисист – о неудачах фаворитов
Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал массовый вылет лидеров посева на Мастерсе в Монреале.
Отметим, что впервые с турнира в Индиан-Уэллс 1999 три первых сеяных не смогли выиграть свои стартовые матчи. Также на турнире не смогли изначально сыграть Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
«Думаю, я играл не в ту эпоху», – написал Стаховский в твиттере.
Отметим, что лучшим результатом Сергея на Мастерсах был выход в третий круг.
I guess I was playing in the wrong era 🤷🏻♂️ https://t.co/CcQ6NxWuCL— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) August 11, 2022
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