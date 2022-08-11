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ATP
11 августа 2022, 12:20 | Обновлено 11 августа 2022, 12:25
349
1

СТАХОВСКИЙ – о вылете топ-сеяных в Монреале: «Думаю, я играл не в ту эпоху»

Украинский теннисист – о неудачах фаворитов

11 августа 2022, 12:20 | Обновлено 11 августа 2022, 12:25
349
1
СТАХОВСКИЙ – о вылете топ-сеяных в Монреале: «Думаю, я играл не в ту эпоху»
Instagram. Сергей Стаховский

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал массовый вылет лидеров посева на Мастерсе в Монреале.

Отметим, что впервые с турнира в Индиан-Уэллс 1999 три первых сеяных не смогли выиграть свои стартовые матчи. Также на турнире не смогли изначально сыграть Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

«Думаю, я играл не в ту эпоху», – написал Стаховский в твиттере.

Отметим, что лучшим результатом Сергея на Мастерсах был выход в третий круг.

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Сергей Стаховский ATP Монреаль
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Nick.Grabowski
Стаховський тенісист середній. Зміна епохи на його виступи не вплинула би. 
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