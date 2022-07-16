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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка
Испания
16 июля 2022, 05:15 | Обновлено 16 июля 2022, 05:43
365
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка

Игрок дал пресс-конференцию и был представлен болельщикам на стадионе

16 июля 2022, 05:15 | Обновлено 16 июля 2022, 05:43
365
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка
ФК Барселона. Рафинья Диас

Бразильский вингер Рафинья Диас официально подписал 5-летний контракт с «Барселоной».

Полузащитник, который ранее играл за «Лидс», стал третьим новичком каталонского клуба в летнее межсезонье

25-летний игрок дал пресс-конференцию и был представлен болельщикам «Барселоны» на стадионе.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 50 млн фунтов стерлингов + 5 млн бонусами.

В минувшем сезоне бразилец за «Лидс» в АПЛ провел 35 матчей и забил 11 голов.

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Источник ФК Барселона
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