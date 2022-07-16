ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка
Игрок дал пресс-конференцию и был представлен болельщикам на стадионе
Бразильский вингер Рафинья Диас официально подписал 5-летний контракт с «Барселоной».
Полузащитник, который ранее играл за «Лидс», стал третьим новичком каталонского клуба в летнее межсезонье
25-летний игрок дал пресс-конференцию и был представлен болельщикам «Барселоны» на стадионе.
Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 50 млн фунтов стерлингов + 5 млн бонусами.
В минувшем сезоне бразилец за «Лидс» в АПЛ провел 35 матчей и забил 11 голов.
Bem-vindo 😜🇧🇷 pic.twitter.com/m31zdQXvjg— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022
Raphael Dias Belloli 🔵🔴 pic.twitter.com/qtPgvSxWg8— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022
RAPHINHA IS A CULER 💙❤️ pic.twitter.com/kc5JJYlqT3— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022
The moment you've all been waiting for 🤩— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022
Raphinha's first touches as a Culer 🤙 pic.twitter.com/2Ct8V36THm
🗣️ Raphinha: ❝It's a dream come true since I was a kid, and of my family as well. I'm going to give my best.❞ 💙❤️ pic.twitter.com/sMlJmKkYw2— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022
💙❤️ Raphinha & @BarcaAcademy pic.twitter.com/535G209SEn— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022
the new guy in town pic.twitter.com/DRaTDD2urs— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022
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