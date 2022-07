ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка

Бразильский вингер Рафинья Диас официально подписал 5-летний контракт с «Барселоной».

Полузащитник, который ранее играл за «Лидс», стал третьим новичком каталонского клуба в летнее межсезонье

25-летний игрок дал пресс-конференцию и был представлен болельщикам «Барселоны» на стадионе.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 50 млн фунтов стерлингов + 5 млн бонусами.

В минувшем сезоне бразилец за «Лидс» в АПЛ провел 35 матчей и забил 11 голов.

The moment you've all been waiting for 🤩 Raphinha's first touches as a Culer 🤙 pic.twitter.com/2Ct8V36THm

🗣️ Raphinha: ❝It's a dream come true since I was a kid, and of my family as well. I'm going to give my best.❞ 💙❤️ pic.twitter.com/sMlJmKkYw2