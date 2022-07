Байндл проиграла полуфиналистке Ролан Гаррос на турнире в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Во втором круге украинка проиграла второй сеяной Мартине Тревизан из Италии (№26 WTA).

Будапешт. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 4:6, 5:7

Отметим, что в каждой партии Катерина вела с двумя брейками.

В следующем раунде Тревизан сыграет против Анны Бондар (№53 WTA) или Деспины Папамихаил (№195 WTA).

From 1-5 down in the second set 😤



No.2 seed 🇮🇹 @MartinaTrevisa3 racks up another win on clay this season with victory over Baindl in Budapest.#WTABudapest pic.twitter.com/bBi6KQO8uU