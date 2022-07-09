ОФИЦИАЛЬНО. Маркао переходит из Галатасарая в испанскую Севилью
Бразильский защитник пройдет медосмотр, после чего заключит контракт
Испанский клуб «Севилья» достиг договоренности о переходе защитника «Галатасарая» Маркао.
Бразильский футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт, встретившись с командой в Сеуле.
«Галатасарай» получит за трансфер €12 млн + €3 млн бонусами. Контракт будет действовать до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Маркао провел 38 поединков и забил 1 гол.
We have an agreement in principle with @Galatasaray for the signing of Marcão! 🤝— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 8, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины выиграла бронзу в смешанной эстафете 4x100 м комплексом
В Англии надеются, что смена собственника поможет «синим» изменить ситуацию к лучшему