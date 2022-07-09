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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Маркао переходит из Галатасарая в испанскую Севилью
Испания
09 июля 2022, 06:20 | Обновлено 09 июля 2022, 06:32
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Маркао переходит из Галатасарая в испанскую Севилью

Бразильский защитник пройдет медосмотр, после чего заключит контракт

09 июля 2022, 06:20 | Обновлено 09 июля 2022, 06:32
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Маркао переходит из Галатасарая в испанскую Севилью
ФК Севилья. Маркао

Испанский клуб «Севилья» достиг договоренности о переходе защитника «Галатасарая» Маркао.

Бразильский футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт, встретившись с командой в Сеуле.

«Галатасарай» получит за трансфер €12 млн + €3 млн бонусами. Контракт будет действовать до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Маркао провел 38 поединков и забил 1 гол.

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Галатасарай Севилья трансферы трансферы Ла Лиги Маркао Тейшейра
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Источник ФК Севилья
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