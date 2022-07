ОФИЦИАЛЬНО. Маркао переходит из Галатасарая в испанскую Севилью

Испанский клуб «Севилья» достиг договоренности о переходе защитника «Галатасарая» Маркао.

Бразильский футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт, встретившись с командой в Сеуле.

«Галатасарай» получит за трансфер €12 млн + €3 млн бонусами. Контракт будет действовать до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Маркао провел 38 поединков и забил 1 гол.

We have an agreement in principle with @Galatasaray for the signing of Marcão! 🤝