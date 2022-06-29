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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля
Франция
29 июня 2022, 21:22 | Обновлено 29 июня 2022, 21:32
828
1

ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля

Португальский наставник подписал двухлетний контракт

29 июня 2022, 21:22 | Обновлено 29 июня 2022, 21:32
828
1
ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля
ФК Лилль

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека сегодня подписал контракт с французским «Лиллем».

Договор рассчитан на два года.

В тренерский штаб Фонсеки войдут Тиагу Леал (ассистент тренера), Пауло Мурау (ассистент тренера по физической подготовке) и Антониу Феррейра (ассистент тренера по работе с вратарями). Также в штаб Фонсеки в «Лилле» войдет Хорхе Масиэль, работавший в команде ранее.

«Лилль» - футбольный клуб, основанный в 1944 году. Четырехкратный чемпион Франции и шестикратный победитель Кубка Франции. В последний раз «доги» побеждали в Лиге 1 в сезоне-2020/21, а в минувшем розыгрыше финишировали на десятой строчке в турнирной таблице.

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Паулу Фонсека Лилль назначение тренера Тиагу Леал Антониу Феррейра
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Источник ФК Лилль
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