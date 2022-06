ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека сегодня подписал контракт с французским «Лиллем».

Договор рассчитан на два года.

В тренерский штаб Фонсеки войдут Тиагу Леал (ассистент тренера), Пауло Мурау (ассистент тренера по физической подготовке) и Антониу Феррейра (ассистент тренера по работе с вратарями). Также в штаб Фонсеки в «Лилле» войдет Хорхе Масиэль, работавший в команде ранее.

We can confirm that Paulo Fonseca is the new Lille head coach! 🔴#LOSC pic.twitter.com/rRA7QDvUZw