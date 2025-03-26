ФОТО. Футболиста могут посадить за решетку. Он угодил в секс-скандал

Накануне отборочного матча ЧМ против Эквадора в Чили разгорелся скандал.

Защитника «Торино» и сборной Чили Гильермо Марипана обвинила бывшая невеста Кармен Кастильо в распространении интимного видео без её согласия. Если это подтвердится, ему грозит тюремное заключение.

«Почему мужчина считает, что может унижать женщину, распространяя личные видео? В Чили это наказуемо по закону!» – заявила 35-летняя блогерша.

Чилийские СМИ сообщили, что на Марипана уже подана жалоба в Агентство по защите женщин. Сам футболист, игравший в топ-чемпионатах Европы, пока не прокомментировал ситуацию.