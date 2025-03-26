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26 марта 2025, 22:33 | Обновлено 26 марта 2025, 22:47
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2

ФОТО. Футболиста могут посадить за решетку. Он угодил в секс-скандал

У Гильермо Марипана огромные неприятности...

26 марта 2025, 22:33 | Обновлено 26 марта 2025, 22:47
701
2
ФОТО. Футболиста могут посадить за решетку. Он угодил в секс-скандал
Instagram. Кармен Кастильо и Гильермо Марипан

Накануне отборочного матча ЧМ против Эквадора в Чили разгорелся скандал.

Защитника «Торино» и сборной Чили Гильермо Марипана обвинила бывшая невеста Кармен Кастильо в распространении интимного видео без её согласия. Если это подтвердится, ему грозит тюремное заключение.

«Почему мужчина считает, что может унижать женщину, распространяя личные видео? В Чили это наказуемо по закону!» – заявила 35-летняя блогерша.

Чилийские СМИ сообщили, что на Марипана уже подана жалоба в Агентство по защите женщин. Сам футболист, игравший в топ-чемпионатах Европы, пока не прокомментировал ситуацию.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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ПУМУ ПОД ХВОСТ В ПОПУ👉👌😋
Это было тяжело и туго но мы таки вошли Пумочке в попочку   с екс скандал
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