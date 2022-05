Бензема – лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2021/22

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Лучшим молодым игроком стал его одноклубник Винисус Жуниор.

На счету Бензема 15 голов и 1 ассист в 12 матчах Лиги чемпионов. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф.

УЕФА назвал символическую сборную сезона главного европейского турнира.

Символическая сборная Лиги чемпионов:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, что Бензема вошел в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R