Бензема – лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2021/22
В символическую сборную вошли Мбаппе, Де Брюйне и другие
Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Лучшим молодым игроком стал его одноклубник Винисус Жуниор.
На счету Бензема 15 голов и 1 ассист в 12 матчах Лиги чемпионов. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф.
УЕФА назвал символическую сборную сезона главного европейского турнира.
Символическая сборная Лиги чемпионов:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Напомним, что Бензема вошел в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.
👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
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