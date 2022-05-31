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  4. Бензема – лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2021/22
Лига чемпионов
31 мая 2022, 13:51 |
315
0

Бензема – лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2021/22

В символическую сборную вошли Мбаппе, Де Брюйне и другие

31 мая 2022, 13:51 |
315
0
Бензема – лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2021/22
УЕФА

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Лучшим молодым игроком стал его одноклубник Винисус Жуниор.

На счету Бензема 15 голов и 1 ассист в 12 матчах Лиги чемпионов. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф. 

УЕФА назвал символическую сборную сезона главного европейского турнира. 

Символическая сборная Лиги чемпионов:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, что Бензема вошел в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.

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Карим Бензема Килиан Мбаппе Кевин де Брюйне Лука Модрич Винисиус Жуниор Лига чемпионов Фабиньо Эндрю Робертсон Антонио Рюдигер Трент Александер-Арнольд Вирджил ван Дейк Тибо Куртуа
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Источник Sport.ua
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