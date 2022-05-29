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  4. Четыре игрока Баварии, три из Реала в сборной сезона Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 14:12 |
1137
0

Четыре игрока Баварии, три из Реала в сборной сезона Лиги чемпионов

Команду представил аналитический портал WhoScored

29 мая 2022, 14:12 |
1137
0
Четыре игрока Баварии, три из Реала в сборной сезона Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал WhoScored представил символическую сборную сезона Лиги чемпионов. 

В сборную попало три игрока команды-чемпиона «Реала». Наибольшее количество игроков из «Баварии» - 4. Также вкоманду попали игроки «Ман Сити», «Аякса» и «Ливерпуля».

Символическая сборная Лиги чемпионов:
Тибо Куртуа («Реал», 7,3), Нуссайр Мазрауи («Аякс», 7,2), Ибраима Конате («Ливерпуль», 7,2), Эдер Милитао («Реал», 7,1), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 7,7), Рияд Марез («Манчестер Сити», 7,7), Лерой Cане («Бавария», 7,9), Йозуа Киммих («Бавария», 7,5), Кингсли Коман («Бавария», 8), Карим Бензема («Реал», 8), Роберт Левандовски («Бавария», 7,9).

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WhoScored Лига чемпионов
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Источник WhoScored.com
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