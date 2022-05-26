ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
Ирина-Камелия Бегу легко отделалась
В матче второго круга Ролан Гаррос между Ириной Бегу и Екатериной Александровой случился интересный эпизод.
Бегу в третьем сете, проигрывая 0:2 по геймам, с досады бросила ракетку, после чего та отскочила и полетела на трибуну, едва не задев ребенка. Все обошлось, но мальчик заплакал.
На корт был вызван супервайзер, который решил, что матч можно продолжить.
В итоге румынка выиграла матч (6:7, 6:3, 6:4) и в конце встречи сфотографировалась с тем самым мальчиком.
Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I— Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022
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