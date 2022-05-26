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  4. ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 15:27 | Обновлено 26 мая 2022, 16:19
1147
2

ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации

Ирина-Камелия Бегу легко отделалась

26 мая 2022, 15:27 | Обновлено 26 мая 2022, 16:19
1147
2
ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго круга Ролан Гаррос между Ириной Бегу и Екатериной Александровой случился интересный эпизод.

Бегу в третьем сете, проигрывая 0:2 по геймам, с досады бросила ракетку, после чего та отскочила и полетела на трибуну, едва не задев ребенка. Все обошлось, но мальчик заплакал.

На корт был вызван супервайзер, который решил, что матч можно продолжить.

В итоге румынка выиграла матч (6:7, 6:3, 6:4) и в конце встречи сфотографировалась с тем самым мальчиком.

 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Remark
До чего война довела!!! Я два раза перечитал статью, и два раза прочитал РАКЕТОЙ. И не мог понять какой ракетой, и как это она смогла сделать ... 
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+1
Andrey_1992
молодець, румунка, виправилась) та ж Александрова наврядче би так зробила, менталітет не той
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0
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