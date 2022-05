Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Стартовые составы команд

В среду, 18 мая, в 22:00 по Киеву состоится финал Лиги Европы 2021/22, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Стартовые составы команд

Айнтрахт: Трапп, Тута, Туре, Н'Дика, Соу, Роде, Кнауфф, Костич, Линдстрем, Камада, Борре.

Запас: Граль, Якич, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.

Рейнджерс: Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич, Лундстрем, Джек, Кент, Камара, Райт, Арибо.

Запас: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Рэмзи, Сэндс, Руф, Балогун, Сакала, Арфилд, Кинг, Лоури.

