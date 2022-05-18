Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Стартовые составы команд
18 мая в 22:00 пройдет финальный матч второго еврокубка
В среду, 18 мая, в 22:00 по Киеву состоится финал Лиги Европы 2021/22, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».
Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Фанаты шотландского «Рейнджерс»
Стартовые составы команд
Айнтрахт: Трапп, Тута, Туре, Н'Дика, Соу, Роде, Кнауфф, Костич, Линдстрем, Камада, Борре.
Запас: Граль, Якич, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.
Рейнджерс: Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич, Лундстрем, Джек, Кент, Камара, Райт, Арибо.
Запас: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Рэмзи, Сэндс, Руф, Балогун, Сакала, Арфилд, Кинг, Лоури.
Die FINAL-Elf 🦅✨#Sevilljaaaaa #SGEuropa #SGERFC pic.twitter.com/XQbo13oHpr— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022
🆕 Tonight's #RangersFC team for the @EuropaLeague final against @Eintracht.— Rangers Football Club (@RangersFC) May 18, 2022
🗒️ Full Team News: https://t.co/OKNOU58oXW#UEL pic.twitter.com/vlfmgA9BNK
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