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Лига Европы
18 мая 2022, 21:37 | Обновлено 18 мая 2022, 21:44
469
0

Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Стартовые составы команд

18 мая в 22:00 пройдет финальный матч второго еврокубка

18 мая 2022, 21:37 | Обновлено 18 мая 2022, 21:44
469
0
Айнтрахт – Рейнджерс. Финал Лиги Европы. Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 мая, в 22:00 по Киеву состоится финал Лиги Европы 2021/22, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Фанаты шотландского «Рейнджерс»

Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовые составы команд

Айнтрахт: Трапп, Тута, Туре, Н'Дика, Соу, Роде, Кнауфф, Костич, Линдстрем, Камада, Борре.

Запас: Граль, Якич, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.

Рейнджерс: Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич, Лундстрем, Джек, Кент, Камара, Райт, Арибо.

Запас: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Рэмзи, Сэндс, Руф, Балогун, Сакала, Арфилд, Кинг, Лоури.

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Источник Sport.ua
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