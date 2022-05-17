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Лига Европы
Айнтрахт Ф
18.05.2022 22:00 - : -
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
17 мая 2022, 21:43 |
267
0

Айнтрахт – Глазго Рейнджерс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги Европы

17 мая 2022, 21:43 |
267
0
Айнтрахт – Глазго Рейнджерс. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 мая, состоится финал Лиги Европы сезона 2021/2022, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», начало – в 22:00.

Немецкая команда провела отличный евросезон, пройдя на пути к финалу «Фенербахче», «Олимпиакос» и «Антверпен» в группе, «Бетис», «Барселону» (!) и «Вест Хэм» в играх на выбывание. Соперники «Рейнджерс» выглядят скромнее – «Лион», «Спарта», «Брондбю», «Црвена Звезда», «Брага»... Правда, шотландцы уже имеют опыт побед над немцами, причем имена дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига» звучат даже солиднее франкфуртской команды. Поэтому угадать, как будут развиваться события поздно вечером 18 мая в Севилье, достаточно проблематично. Будем надеяться на интересную игру, несмотря на то, что обе команды любят играть вторым номером.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Айнтрахт» – «Глазго Рейнджерс».

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Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Айнтрахт - Глазго Рейнджерс Лига Европы текстовая трансляция
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Источник Sport.ua
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