В среду, 18 мая, состоится финал Лиги Европы сезона 2021/2022, в котором будут играть немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», начало – в 22:00.

Немецкая команда провела отличный евросезон, пройдя на пути к финалу «Фенербахче», «Олимпиакос» и «Антверпен» в группе, «Бетис», «Барселону» (!) и «Вест Хэм» в играх на выбывание. Соперники «Рейнджерс» выглядят скромнее – «Лион», «Спарта», «Брондбю», «Црвена Звезда», «Брага»... Правда, шотландцы уже имеют опыт побед над немцами, причем имена дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига» звучат даже солиднее франкфуртской команды. Поэтому угадать, как будут развиваться события поздно вечером 18 мая в Севилье, достаточно проблематично. Будем надеяться на интересную игру, несмотря на то, что обе команды любят играть вторым номером.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Айнтрахт» – «Глазго Рейнджерс».