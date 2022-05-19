Тренер Айнтрахта: «У меня нет слов, чтобы описать то, что сделала команда»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер, а также игроки немецкого клуба прокомментировали победу в Лиге Европы.

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона», - сказал Глоснер.

«Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере. Я не герой матча. Герои - вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», - отметил вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

«На пути к триумфу мы обыграли несколько очень крупных клубов. Понимали, что сегодня все сведется к страсти и усердию. Мы никогда не сдаемся. Сейчас мы на седьмом небе от счастья», - сказал полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу.