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Лига Европы
19 мая 2022, 05:47 | Обновлено 19 мая 2022, 06:02
277
0

Тренер Айнтрахта: «У меня нет слов, чтобы описать то, что сделала команда»

Немецкий клуб выиграл Лигу Европы

19 мая 2022, 05:47 | Обновлено 19 мая 2022, 06:02
277
0
Тренер Айнтрахта: «У меня нет слов, чтобы описать то, что сделала команда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер, а также игроки немецкого клуба прокомментировали победу в Лиге Европы.

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона», - сказал Глоснер.

«Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере. Я не герой матча. Герои - вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», - отметил вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

«На пути к триумфу мы обыграли несколько очень крупных клубов. Понимали, что сегодня все сведется к страсти и усердию. Мы никогда не сдаемся. Сейчас мы на седьмом небе от счастья», - сказал полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу.

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Глазго Рейнджерс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Рейнджерс Оливер Гласнер
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Источник УЕФА
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