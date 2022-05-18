18 мая на знаменитом испанском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья) состоится финальный поединок Лиги Европы. В нем сойдутся достаточно неожиданные финалисты – немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Доселе оппоненты выиграли по одному еврокубку: немцы в 1980-м добыли Кубок УЕФА (прообраз нынешней ЛЕ), а шотландцы в 1972 году взяли канувший в Лету Кубок кубков.

Айнтрахт

Команда Оливера Гласнера на одном дыхании прошла путь от группового этапа до решающего поединка: немцы пока что не потерпели ни одного поражения.

Групповой этап ЛЕ «орлы» прошли в режиме «одной левой». Хотя группа у немецкого середняка (команда заняла в нынешнем чемпионате Германии лишь одиннадцатое место) визуально была непростой: «Фенербахче», «Антверпен» и «Олимпиакос». Тем не менее, немцы легко выиграли группу, добыв по три победы и ничьи. А вот в каждом раунде плей-офф «Айнтрахт» побеждал своих оппонентов с разницей в один мяч.

Сначала был переигран испанский «Бетис» - 2:1 и 1:1. Затем «орлы» сотворили настоящую сенсацию, выбыв из турнира его главного фаворита – «Барселону» - 1:1 и 3:2. Причем на «Камп Ноу» гости долго вели 3:0, и лишь за последние десять минут пропустили два мяча. В полуфинале подопечные Гласнера без особых хлопот дважды обыграли команду нашего Андрея Ярмоленко - «Вест Хэм» - 2:1 и 1:0.

Накануне финала «Айнтрахт» испытывает определенные кадровые проблемы. Под вопросом участие в поединке сразу двоих основных защитников – Ндика и Хинтереггера. Поэтому не исключено, что Гласнер может сыграть в три центрбека с двумя бровочниками. Также под вопросом участие в игре полузащитников да Косты и Линдстрема.

Оливер Гласнер, главный тренер «Айнтрахта»:

- Достижение команды в полуфинале просто невероятно. Я футболистам сказал следующее: «Не знаю, лучшие ли мы игроки или лучшие ли мы тренеры, но у нас исключительная команда. Вместе мы способны на многое». Это так здорово, когда можешь сделать счастливыми столько людей.

Глазго Рейнджерс

В отличие от своего соперника по финалу, подопечные ван Бронкхорста очень сложно проходили турнир – практически по всей его «сетке».

В плей-офф ЛЕ «путешественники» пробились на «жилах»: команда дважды проиграла, столько же было ничьих и побед. Справедливости ради нужно отметить, что группа у шотландского вице-чемпиона была сложной: «Лион», «Брондбю» и «Спарта».

Но дальше «Рейнджерс» раскочегарились. В 1/16 финала они одолели свой первый на тот момент немецкий коллектив – дортмундскую «Боруссию» - 4:2 и 2:2. Дальше за счет уверенной игры в родных пенатах была переиграна сербская «Црвена Звезда» - 1:2 и 3:0. Родной «Айброкс» стал залогом успеха и в противостоянии с португальской «Брагой» - 0:1 и 3:1. С аналогичным счетом шотландцы в полуфинале одолели еще один немецкий клуб – «Лейпциг». И вот теперь на очереди очередной крепкий орешек из Бундеслиги.

В финале ван Бронкхорст вряд ли сможет рассчитывать на защитника Хеландера и полузащитника Хаджи. Хотя главная потеря «рейнджеров», конечно же, форвард Морелос. Кстати, из-за этой кадровой потери «Глазго Рейнджерс» практически на протяжении всего раунда плей-офф играл без номинального нападающего. По всей видимости, в таком же ключе сыграет и в решающем поединке.

Джованни ван Бронкхорст, главный тренер «Глазго Рейнджерс»:

- Очень горжусь нашим достижением. Существует не так много футболистов, которым довелось сыграть в еврокубковых финалах. Это дано не каждому. Раз мы туда вышли, то сделаем все для победы.

Личные встречи

На евроарене соперники пересекались лишь единожды – в уже далеком 1960 году. Тогда в полуфинале Кубка чемпионов (аналог нынешней ЛЧ) немцы по сумме двух поединков разгромили «рейнджеров» 12:4. То поражение до сих пор считается главной неудачей команды из Глазго на международной арене. Однако, пробившись тогда в финал главного евротурнира, «орлы» его не выиграли, разгромно уступив «Реалу» 3:7.

Прогноз

И на «бумаге», и в «жизни» фаворитом противостояния видится «Айнтрахт». Кроме того, что немцы не проиграли до сих пор ни одного матча, они более вариативные в атаке. И менее зависимы от своего стадиона, тогда как «Рейнджерс» выигрывали почти всегда исключительно благодаря фантастической поддержке «Айброкса». Тем не менее, матч будет очень упорным. И, вероятно, с небольшим количеством забитых мячей. Прогнозируем минимальную победу «орлов» 1:0.

Ориентировочные составы:

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Тута, Ндика, Кнауфф, Соу, Роде, Костич, Хауге, Камада, Борре

«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор, Голдсон, Лундстрам, Басси, Таверньер, Джек, Камара, Баришич, Райт, Арибо, Кент.

18 мая, среда