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  4. Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Айнтрахт Ф
18.05.2022, FT 2 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
19 мая 2022, 01:35 | Обновлено 19 мая 2022, 01:39
1748
0

Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча второго еврокубка

19 мая 2022, 01:35 | Обновлено 19 мая 2022, 01:39
1748
0
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 мая, в 22:00 проходит финал Лиги Европы 2021/22, в котором играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Команды встретились в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Арибо, 57 мин.

ГОЛ! 1:1. Борре, 69 мин.

Серия пенальти

События матча

120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Скотт Арфилд (Глазго Рейнджерс).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Айдин Хрустич (Айнтрахт Ф).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Стивен Дэвис (Глазго Рейнджерс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Ленц (Айнтрахт Ф).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Глазго Рейнджерс).
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Источник Sport.ua
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