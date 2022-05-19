Айнтрахт Ф

В среду, 18 мая, в 22:00 проходит финал Лиги Европы 2021/22, в котором играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Команды встретились в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Арибо, 57 мин.

ГОЛ! 1:1. Борре, 69 мин.

Серия пенальти