Лига Европы
18.05.2022, FT 2 : 1
5 : 4 Серия пенальти
Лига Европы19 мая 2022, 01:35 | Обновлено 19 мая 2022, 01:39
1748
0
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча второго еврокубка
19 мая 2022, 01:35 | Обновлено 19 мая 2022, 01:39
1748
0
В среду, 18 мая, в 22:00 проходит финал Лиги Европы 2021/22, в котором играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».
Команды встретились в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Арибо, 57 мин.
ГОЛ! 1:1. Борре, 69 мин.
Серия пенальти
События матча
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Скотт Арфилд (Глазго Рейнджерс).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Айдин Хрустич (Айнтрахт Ф).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Стивен Дэвис (Глазго Рейнджерс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Ленц (Айнтрахт Ф).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Глазго Рейнджерс).
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