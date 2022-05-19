Айнтрахт - победитель Лиги Европы!

Обе команды выигрывали свои европейские трофеи (на счету каждой по одному) еще во времена, которые нынешнее поколение болельщиков называет доисторическими. А как иначе можно, не в обиду тогдашним игрокам, тренерам и болельщикам, назвать футбол 70-80-х годов прошлого века? Поэтому этот финал был прекрасной возможностью напомнить о былой истории и подготовить место на трофейной полочке для нового кубка.

И немецкая, и шотландская команды в этом розыгрыше запомнились любящими играть вторым номером, на контратаках и свободном пространстве. Поэтому голевой феерии ждали только самые большие оптимисты, а возникшие еще перед матчем мысли о неизбежной серии пенальти начали только усиливаться во время игры.

Она (игра), конечно, была боевой. Кровавая футболка Роде уже в дебюте игры – подтверждение этому. Однако дальше обошлось без откровенного хамства или грязи. Команды пробовали играть в футбол, бороться, но в пределах правил. Тем более, что арбитр с начала матча показал - он не будет свистеть мелкие фолы, а даст возможность играть до конца.

Как и ожидалось, определенное преимущество было у германской команды. Могли создавать опасность Камада и Кнауфф, но первому не хватило смелости пробить с выгодной позиции, а второму – точности. Дело перешло к дальним ударам, которые начали использовать и шотландцы. Но – либо выше, либо мимо, либо в руки кипера.

Первый интересный момент возник на 32-й минуте. Костич пробежал с мячом от своей площадки к чужой, но совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Ответ «Рейнджерс» – удар головой Ландстрема, с которым справился Трапп. Предчувствие серии пенальти становилось все сильнее, команды ушли отдыхать.

А во второй половине игры появились более острые ситуации, но Линнстрему и Кенту не хватило точности. А Арибо тем временем открыл счет – Тута поскользнулся, форвард шотландцев выбежал на Траппа и четко его переиграл. Защитник сразу же расплатился – Гласнер снял его с игры.

Камада мог сравнивать счет после аналогичного промаха Голдсона, который тоже поскользнулся, но, перебрасывая голкипера, перебросил и ворота. Однако счет таки стал 1:1 минут через 10 после первого гола - Костич прострелил слева, выполнив свой очередной «ассист» в сезоне, а Борре опередил защитников и с линии вратарской восстановил статус-кво.

Очертания серии пенальти, после первого гола несколько поблекшие, стали очень четкими. И как бы команды ни пробовали перехитрить то ли соперника, то ли судьбу, то ли самих себя, на подсознательном уровне они тоже чувствовали, что судьба трофея будет решена в серии послематчевых ударов. Поэтому возникающие моменты появлялись скорее по инерции или после индивидуальных ошибок, которых на поле было достаточно - и в основное время, и у обеих дополнительных таймах (опять не обошлось, например, без падения защитника). И ближе к победе были все же шотландцы, но на 118 минуте Кент чудом не забил с линии вратарской.

Уже к концу второго экстра-тайма Джованни ван Бронкхорст выпустил под серию пенальти свежих Руфа и Аарона Рэмзи. И если первый не подвел, реализовав свой удар, то валлиец стал антигероем, поскольку из 10-ти ударов только его исполнение пенальти стало неточным.

5:4 – во Франкфурте сегодня праздник, а в Шотландии футбольное разочарование. Надеемся, что 1 июня, после матча местной национальной команды с нашей, оно станет еще больше.

Лига Европы 2021/2022. Финал.

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – 1:1 (пен. 5:4).

Борре, 69 - Арибо, 56.

Арибо, 62 - Райт, 73.

Серия пенальти: 0:1 - Таверниер, 1:1 - Ленц, 1:2 - Дэвис, 2:2 - Хрустич, 2:3 - Арфилд, 3:3 - Камада, 3:3 - Рэмзи (вратарь), 4:3 - Костич, 4:4 - Руф, 5:4 - Борре.

«Айнтрахт»: Трапп – Тута (Хасебе, 59), Туре, Ндика (Ленц, 101) – Кнауфф, Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Костич – Линнстрем (Хауге, 71), Борре, Камада.

«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор – Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117) – Джек (Дэвис, 74), Ландстрем – Кент, Райт (Сакала, 74, Рэмзи, 117)), Камара (Арфилд, 91) – Арибо (Сэндз, 101).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания).

АЙНТРАХТ - ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА