Ман Юнайтед намерены купить защитника Лейпцига

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав защитником «Лейпцигу» Норди Мукиеле.

Как сообщает Footmercato, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра Мукиэле нравится главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику, который по окончании сезона получит должность в структуре клуба.

В этом сезоне Мукиеле сыграл 37 матчей за «Лейпциг», забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что МЮ также хотят купить хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку.