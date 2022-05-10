Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед намерены купить защитника Лейпцига
Англия
10 мая 2022, 11:17 |
106
0

Ман Юнайтед намерены купить защитника Лейпцига

Норди Мукиеле может перебраться в Англию

10 мая 2022, 11:17 |
106
0
Ман Юнайтед намерены купить защитника Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав защитником «Лейпцигу» Норди Мукиеле.

Как сообщает Footmercato, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра Мукиэле нравится главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику, который по окончании сезона получит должность в структуре клуба.

В этом сезоне Мукиеле сыграл 37 матчей за «Лейпциг», забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что МЮ также хотят купить хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

По теме:
Клубы из Бундеслиги и АПЛ следят за фулбеком Шахтера, играющим за Сьон
Барселона в ближайшее время продаст Коутиньо
Вест Хэм определился с заменой для Андрея Ярмоленко
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Норди Мукиеле трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Футбол | 09 мая 2022, 19:25 1
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ

В клубе не могут нарадоваться удару украинца

Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Футбол | 09 мая 2022, 22:29 0
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини

В команде Руслана Малиновского может смениться главный тренер

Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Теннис | 09.05.2022, 21:20
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Футбол | 10.05.2022, 10:35
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Бразилец Родриго назвал свой трансфер в Динамо ошибкой
Футбол | 10.05.2022, 10:24
Бразилец Родриго назвал свой трансфер в Динамо ошибкой
Бразилец Родриго назвал свой трансфер в Динамо ошибкой
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 3
Футбол
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
08.05.2022, 11:17 2
MMA
Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал
Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал
08.05.2022, 13:16 5
Бокс
ВИДЕО. Оливейра задушил Гейджи на UFC 274. Но пояс стал вакантным
ВИДЕО. Оливейра задушил Гейджи на UFC 274. Но пояс стал вакантным
08.05.2022, 08:10 2
MMA
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 400 «хороших русских», 1 вертолет и 1 катер
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 400 «хороших русских», 1 вертолет и 1 катер
08.05.2022, 11:41 1
Война
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем