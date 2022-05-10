Ман Юнайтед намерены купить защитника Лейпцига
Норди Мукиеле может перебраться в Англию
«Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав защитником «Лейпцигу» Норди Мукиеле.
Как сообщает Footmercato, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра Мукиэле нравится главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику, который по окончании сезона получит должность в структуре клуба.
В этом сезоне Мукиеле сыграл 37 матчей за «Лейпциг», забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что МЮ также хотят купить хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку.
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