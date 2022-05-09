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Англия
09 мая 2022, 09:11 | Обновлено 09 мая 2022, 09:12
22
0

Ман Юнайтед, Челси и Арсенал ведут борьбу за главную звезду Лейпцига

Кристофер Нкунку может перебраться в Англию

09 мая 2022, 09:11 | Обновлено 09 мая 2022, 09:12
22
0
Ман Юнайтед, Челси и Арсенал ведут борьбу за главную звезду Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу три клуба Английской Премьер-лиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены усилить свой состав атакующим полузащитником «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.

Как сообщает football.london, все клубы постараются укрепить свою линию атаки и одним из вариантов для покупки будет Нкунку.

Источник также сообщает, что претендентам на футболиста придется непросто, поскольку в руководстве «Лейпцига» недавно заявили о нежелании расставаться с французом ближайшим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Нкунку хочет подписать ПСЖ.

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Источник Football London
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