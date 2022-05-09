Ман Юнайтед, Челси и Арсенал ведут борьбу за главную звезду Лейпцига
Кристофер Нкунку может перебраться в Англию
Сразу три клуба Английской Премьер-лиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены усилить свой состав атакующим полузащитником «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.
Как сообщает football.london, все клубы постараются укрепить свою линию атаки и одним из вариантов для покупки будет Нкунку.
Источник также сообщает, что претендентам на футболиста придется непросто, поскольку в руководстве «Лейпцига» недавно заявили о нежелании расставаться с французом ближайшим летом.
В текущем сезоне Бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Нкунку хочет подписать ПСЖ.
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