ПСЖ нацелился на лидера РБ Лейпциг

ПСЖ проявляет интерес к атакующему полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку. Об этом сообщают французские СМИ. Переговоры с окружением игрока уже начались.

Трансфер 24-летнего француза обойдется ПСЖ как минимум в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Нкунку 27 голов и 17 ассистов в 40 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

Нкунку является воспитанником ПСЖ. Именно оттуда он в 2019 году перешел в «РБ Лепциг» за 13 миллионов евро.

Ранее интерес к Нкунку проявлял «Манчестер Юнайтед».