€75 миллионов. МЮ придется раскошелиться, чтобы подписать звезду Лейпцига

«Красные дьяволы» заинтересованы в Кристофере Нкунку

  • 23.02.2022 12:16
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€75 миллионов. МЮ придется раскошелиться, чтобы подписать звезду Лейпцига
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английскому «Манчестер Юнайтед» придется выложить серьезную сумму, чтобы подписать 24-летнего французского полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Немецкий клуб намерен выручить за своего игрока не менее €75 миллионов.

В подписании Нкунку заинтересован нынешний наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник. Трансфер может состояться будущим летом.

Нкунку защищает цвета «Лейпцига» после переходе из ПСЖ летом 2019 года за €13 миллионов. В текущем сезоне Нкунку провел за «Лейпциг» 33 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач.

Контракт Кристофера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.

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