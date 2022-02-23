€75 миллионов. МЮ придется раскошелиться, чтобы подписать звезду Лейпцига

Английскому «Манчестер Юнайтед» придется выложить серьезную сумму, чтобы подписать 24-летнего французского полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Немецкий клуб намерен выручить за своего игрока не менее €75 миллионов.

В подписании Нкунку заинтересован нынешний наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник. Трансфер может состояться будущим летом.

Нкунку защищает цвета «Лейпцига» после переходе из ПСЖ летом 2019 года за €13 миллионов. В текущем сезоне Нкунку провел за «Лейпциг» 33 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач.

Контракт Кристофера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.