Маррей снялся с Мастерса в Мадриде перед матчем с Джоковичем

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей не сыграет на Мастерсе в Мадриде. Британский теннисист снялся перед матчем с сербом Новаком Джоковичем.

Причина снятия – проблемы со здоровьем.

Вместо Джоковича и Маррей игровой день на центральном корте в 13:00 по Москве откроют Андрей Рублев и Дэн Эванс.

Unfortunately, Andy Murray is unable to take to the Manolo Santana Stadium due to illness 😔



We wish you a speedy recovery, @andy_murray! 😘



🏟️ Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court. pic.twitter.com/0QdLyh7qhl