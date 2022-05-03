Маррей не поддержал отстранение российский теннисистов от Уимблдона
Британский теннисист абстрактно высказался о войне, не указывая, кто агрессор
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей высказался относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от Уимблдона.
Британец высказался против отстранения.
«Я не поддерживаю решение об отстранении игроков. Никому не помогли указания правительства. Насколько я понял, было указание, что они могут сыграть, если подпишут декларацию о том, что против российского режима.
Я не знаю, насколько бы комфортно я себя чувствовал, если бы из-за этой подписи с кем-то из игроков или их родными что-то произошло.
Мне действительно жаль теннисистов, которые не смогут сыграть на турнире, и я понимаю, что это кажется несправедливым.
Но, в то же время, люди забывают о причинах, почему вообще Уимблдон, теннис и мировой спорт оказались в этой ситуации. Мы мало говорим о том, почему же это произошло. А случилось это потому, что в Украине идет война, там умирают люди, их убивают и насилуют. Вот это широкая картина. Поэтому ситуация действительно тяжелая.
Я всем сочувствую – и Уимблдону, и игрокам, и всем в Украине и мире, на кого повлияла война», - сказал Маррей.
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