Маррей не поддержал отстранение российский теннисистов от Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей высказался относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от Уимблдона.

Британец высказался против отстранения.

«Я не поддерживаю решение об отстранении игроков. Никому не помогли указания правительства. Насколько я понял, было указание, что они могут сыграть, если подпишут декларацию о том, что против российского режима.

Я не знаю, насколько бы комфортно я себя чувствовал, если бы из-за этой подписи с кем-то из игроков или их родными что-то произошло.

Мне действительно жаль теннисистов, которые не смогут сыграть на турнире, и я понимаю, что это кажется несправедливым.

Но, в то же время, люди забывают о причинах, почему вообще Уимблдон, теннис и мировой спорт оказались в этой ситуации. Мы мало говорим о том, почему же это произошло. А случилось это потому, что в Украине идет война, там умирают люди, их убивают и насилуют. Вот это широкая картина. Поэтому ситуация действительно тяжелая.

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Я всем сочувствую – и Уимблдону, и игрокам, и всем в Украине и мире, на кого повлияла война», - сказал Маррей.