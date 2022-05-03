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  4. Маррей не поддержал отстранение российский теннисистов от Уимблдона
Уимблдон
03 мая 2022, 12:41 | Обновлено 03 мая 2022, 12:56
531
2

Маррей не поддержал отстранение российский теннисистов от Уимблдона

Британский теннисист абстрактно высказался о войне, не указывая, кто агрессор

03 мая 2022, 12:41 | Обновлено 03 мая 2022, 12:56
531
2
Маррей не поддержал отстранение российский теннисистов от Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей высказался относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от Уимблдона.

Британец высказался против отстранения.

«Я не поддерживаю решение об отстранении игроков. Никому не помогли указания правительства. Насколько я понял, было указание, что они могут сыграть, если подпишут декларацию о том, что против российского режима.

Я не знаю, насколько бы комфортно я себя чувствовал, если бы из-за этой подписи с кем-то из игроков или их родными что-то произошло.

Мне действительно жаль теннисистов, которые не смогут сыграть на турнире, и я понимаю, что это кажется несправедливым.

Но, в то же время, люди забывают о причинах, почему вообще Уимблдон, теннис и мировой спорт оказались в этой ситуации. Мы мало говорим о том, почему же это произошло. А случилось это потому, что в Украине идет война, там умирают люди, их убивают и насилуют. Вот это широкая картина. Поэтому ситуация действительно тяжелая.

Я всем сочувствую – и Уимблдону, и игрокам, и всем в Украине и мире, на кого повлияла война», - сказал Маррей.

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Уимблдон-2022 российско-украинская война Энди Маррей
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Источник The Guardian
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VVO
Які все ж таки вони лицемірні дволикі ці спортсмени коли це не стосується їх країни, а те що гинуть наші діти і наші люди їм начхати. Марей іди слідом за кораблем!
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+2
Олег Мандрівник
Пусть приезжает в Мариуполь, может мозги на место встанут
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0
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