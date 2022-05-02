Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал слова испанца Рафаэля Надаля о несправедливости решения организаторов Уимблдона об отстранении теннисистов из россии и беларуси от участия в турнире.



«Рафаэль Надаль, мы соревновались вместе, играли друг с другом в Туре. Пожалуйста, скажи мне, справедливо ли то, что украинские игроки не могут вернуться домой? Справедливо ли то, что украинские дети не могут заниматься теннисом? Справедливо ли то, что украинцы умирают?», – написал Стаховский в инстаграме.