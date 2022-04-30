Манчестер Сити работает над продлением контракта звездного хавбека

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта со звездным полузащитником команды Филом Фоденом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами идут еще с октября прошлого года и вскоре могут быть завершены. Речь идет о контракте до лета 2027 года с повышением зарплаты.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 9 ассистов в 40 матчах за «Сити» во всех турнирах.