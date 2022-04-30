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Манчестер Сити работает над продлением контракта звездного хавбека

Фил Фоден получит повышение зарплаты

  • 30.04.2022 13:13
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Манчестер Сити работает над продлением контракта звездного хавбека
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта со звездным полузащитником команды Филом Фоденом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами идут еще с октября прошлого года и вскоре могут быть завершены. Речь идет о контракте до лета 2027 года с повышением зарплаты.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 9 ассистов в 40 матчах за «Сити» во всех турнирах.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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