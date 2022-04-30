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Инсайдер назвал имя новых владельцев Челси

Победила заявка Тодда Боэли и Хансйорга Висса

  • 30.04.2022 09:32
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Инсайдер назвал имя новых владельцев Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный инсайдер Николо Скира сообщил о том, что имя новых владельце «Челси» уже известно. Клуб продадут Тодду Боэли и Хансйоргу Виссу:

«Эра Романа Абрамовича в «Челси» закончилась. Американский инвестор Тодд Боэли и швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс выиграли гонку за приобретение «Челси». Стоимость сделки – 3,5 миллиарда фунтов», - пишет Скира.

Вчера сообщалось о том, что предложение стоимостью 4,2 миллиарда фунтов сделал британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

Источник — твиттер Николо Скиры

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