Инсайдер назвал имя новых владельцев Челси

Известный инсайдер Николо Скира сообщил о том, что имя новых владельце «Челси» уже известно. Клуб продадут Тодду Боэли и Хансйоргу Виссу:

«Эра Романа Абрамовича в «Челси» закончилась. Американский инвестор Тодд Боэли и швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс выиграли гонку за приобретение «Челси». Стоимость сделки – 3,5 миллиарда фунтов», - пишет Скира.

Вчера сообщалось о том, что предложение стоимостью 4,2 миллиарда фунтов сделал британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

