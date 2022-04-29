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4,2 миллиарда фунтов. Британский бизнесмен решил приобрести Челси

Часть денег достанется фонду помощи Украины

  • 29.04.2022 17:37
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4,2 миллиарда фунтов. Британский бизнесмен решил приобрести Челси
© Skysports.com

Стало известно, что один из самых богатых людей Великобритании Джим Рэтклифф в последний момент сделал крупное предложение по приобретению клуба «Челси».

Рэтклифф готов выложить 4,2 миллиарда фунтов. Это четвертое предложение, которое есть на руках у правительства Великобритании и АПЛ.

Владелец «Челси» Роман Абрамович из-за санкций, скорее всего, деньги за клуб не получит, а продажей занимаются государство и АПЛ.

Часть денег пойдет на инвестиции в клуб, а часть достанется фонду помощи Украины из-за вторжения россии.

Известно, что среди других покупателей есть инвестиционный фонд, куда входят известные спортсмены Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон.

Источник — BBC

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