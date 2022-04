ВИДЕО. Американский теннисист исполнил дроп-шот на подаче

Малоизвестный американский теннисист Эйдан Майо отметился неординарным умением на грунтовом челленджере в Саванне (США).



В матче против лидера посева Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины Майо выполнил подачу с руки, которая оказалась дроп-шотом. Соперник в этом моменте выбежать к сетке не успел, получился эйс.



Эйдану Майо это мало чем помогло, он проиграл 4:6, 1:6.

Well, that's something you don't see everyday. 👀



Aidan Mayo with the usual 'overhand drop serve' at @Sav_Challenger. pic.twitter.com/9j0m2sP5NF