Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы F Великобритания встретится с Аргентиной. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 30 декабря

Великобритания – Аргентина

Кэти Бултер – Надя Подороска

Кэти Бултер – Надя Подороска Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри

Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри Кэти Бултер / Чарльз Брум – Надя Подороска / Томас Мартин Этчеверри

В одной группе Великобритания и Аргентина играют вместе с Австралией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей