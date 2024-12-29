Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 01:30
30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы F Великобритания встретится с Аргентиной. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа F, Сидней. 30 декабря
Великобритания – Аргентина
- Кэти Бултер – Надя Подороска
- Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри
- Кэти Бултер / Чарльз Брум – Надя Подороска / Томас Мартин Этчеверри
В одной группе Великобритания и Аргентина играют вместе с Австралией.
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