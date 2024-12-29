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  4. Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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29 декабря 2024, 23:32 |
59
0

Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 01:30

29 декабря 2024, 23:32 |
59
0
Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы F Великобритания встретится с Аргентиной. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 30 декабря

Великобритания – Аргентина

  • Кэти Бултер – Надя Подороска
  • Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри
  • Кэти Бултер / Чарльз Брум – Надя Подороска / Томас Мартин Этчеверри

В одной группе Великобритания и Аргентина играют вместе с Австралией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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